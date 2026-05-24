Η μετασυνεδριακή φάση της ΝΔ και η αρχή μιας – μακράς, όπως επιμένει δημόσια το Μαξίμου – προεκλογικής περιόδου βρίσκουν το κυβερνών κόμμα με μαύρες τρύπες και εκκρεμότητες. Για τις πρώτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται με στρατηγική επαναπροσέγγισης δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του 2023 (ξέρει ότι δεν μπορεί πια να βουτήξει σε νέες δεξαμενές) και επιμένει σε ρητορική «μίας κάλπης».

Οσο για τις εκκρεμότητες, κάποιες θα τις λύσει σύντομα και άλλες τις αφήνει για αργότερα. Πρωθυπουργικοί συνεργάτες λένε ότι με το κομματικό συνέδριο ο Μητσοτάκης έβαλε το πρώτο κομμάτι του γαλάζιου παζλ που θα ολοκληρωθεί πριν από την εθνική αναμέτρηση και ότι από εδώ και πέρα θα «γεμίζει το κάδρο με τα υπόλοιπα κομμάτια» – ανάμεσά τους είναι οι παραδόσεις έργων ανά την επικράτεια και ακόμα περισσότερο ο κρίσιμος σταθμός της ΔΕΘ, με τις εξαγγελίες για το 2027 να απευθύνονται πρωτίστως στους μικρομεσαίους και στην αγορά.

Μόνο που σε εποχή κατάρρευσης της πολιτικής εμπιστοσύνης, ανακατατάξεων του κομματικού σκηνικού από νέα κόμματα και δύσκολα αντιστρέψιμης κυβερνητικής φθοράς, οι εξελίξεις δεν μπορούν να θεωρούνται «γραμμικές». Αντίθετα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος είτε να χαθούν κομμάτια του παζλ είτε αυτά να τοποθετηθούν στραβά, καταστρέφοντας τη συνολική εικόνα. Και επειδή στο Μαξίμου έχουν ανάγκη από στοχευμένες κινήσεις στον κατάλληλο χρόνο, «μετρούν» πλέον διαρκώς το κλίμα και τα γεγονότα, προσδοκώντας ότι κάνουν σωστή ανάγνωση. Προς το παρόν διαπιστώνονται τρεις μαύρες τρύπες, ενώ υπάρχουν τρεις εκκρεμότητες.

1 Πονοκέφαλος οι 30-50 ετών

Νέα ανασκόπηση του πολιτικοκοινωνικού κλίματος αναμένεται στα ενδότερα του Μαξίμου μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – ώστε να έχουν μετρηθεί τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, τα focus groups δίνουν ήδη απαντήσεις για τα προβληματικά πεδία της ΝΔ, όπως οι χαμηλές ταυτίσεις της με όσους δηλώνουν στους δημοσκόπους ότι βρίσκονται «εκτός τειχών» και η δυσκολία ενίσχυσης της επιρροής της σε ηλικιακά γκρουπ και επαγγελματικές ομάδες. Ενημερωμένες πηγές μιλούν για επίμονες «προειδοποιήσεις» μεταξύ άλλων από νέους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ενώ παραδέχονται ότι το εκλογικό σώμα δεν χαρίζει πια εύκολα καμία ευκαιρία, είτε βλέπει κάποια εναλλακτική είτε όχι. Κατά πληροφορίες, ο ισχυρότερος πονοκέφαλος προκαλείται στους επιτελείς του Μαξίμου και της κομματικής έδρας στην Πειραιώς από τους 30-50 ετών. Αυτές οι παραγωγικές ηλικίες υπολογίζονται περίπου στο 25% του εκλογικού σώματος, με τη ΝΔ να απέχει σημαντικά από τα ποσοστά του 2023. Η μάχη προσέλκυσης ενός μέρους αυτού του κοινού θα δοθεί μέσα από την καλλιέργεια νέων προσδοκιών (για την καθημερινότητά τους – από την απασχόληση έως το στεγαστικό).

2 Η «αυστηρή» περιφέρεια

Αλλο πεδίο προβληματισμού, σύμφωνα και με τις κυλιόμενες μετρήσεις και με όσα μεταφέρουν από τις τοπικές κοινωνίες τα γαλάζια στελέχη, είναι η πίεση της ΝΔ στην περιφέρεια με αιχμή τις λαϊκές περιοχές – εκείνες που συνέβαλαν στις τελευταίες γαλάζιες εκλογικές νίκες. Πηγές με γνώση των αναλύσεων στο Μαξίμου ομολογούν τις χαμηλές πτήσεις στα αγροτικά κέντρα συγκριτικά με τα αστικά. Εξού και στην προσοχή του Μαξίμου είναι οι εκλογικές περιφέρειες στη Μακεδονία (εν αναμονή και της αποτύπωσης της απήχησης του κόμματος Καρυστιανού), στην Πελοπόννησο (όπου υπάρχουν παραδοσιακά νεοδημοκρατικά κάστρα αλλά και ισχυρά ερείσματα του Αντώνη Σαμαρά) και στη Θεσσαλία.

3 Η κινητικότητα των πρώην

Ως μαύρη τρύπα που απειλεί την επιχείρηση «συσπείρωση» και την καλλιέργεια εκ μέρους του Μαξίμου εικόνας συστράτευσης λειτουργεί η κινητικότητα του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά. Στο εσωκομματικό ακροατήριο «γράφουν» οι παρεμβάσεις τους και, όχι τυχαία, παραμένουν ισχυρές οι γαλάζιες φωνές που ζητούν αναγνώριση «λαθών» εκ μέρους του Μητσοτάκη και άμεση επαναπροσέγγιση των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Στο περιβάλλον τους ούτε νιώθουν ούτε διακρίνουν ούτε καν περιμένουν ότι θα πέσουν νέες γέφυρες. Το οριστικά αγεφύρωτο χάσμα με τον Μητσοτάκη επιβεβαίωσε ο Σαμαράς στη χθεσινή παρέμβαση από τη Βουλή για τις υποκλοπές («Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς; (…) Τι φοβάστε, κ. Μητσοτάκη;»), για τα εθνικά («Εχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκη κι οδηγεί σε αποθράσυνση των γειτόνων (…) Η κατάσταση γίνεται τώρα πιο επικίνδυνη») και για το «μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη, ένα πολιτικό μόρφωμα με “ποταμίσια ιδεολογία” του “ό,τι να ‘ναι”, ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος». Σε νέα παρέμβαση προχωρεί την ερχόμενη Τρίτη από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Καραμανλής.

Οι εκκρεμότητες

Στο μεταξύ, ο Μητσοτάκης ζυγίζει το πότε και το πώς θα επιλύσει εκκρεμότητες.

Πρώτη εκκρεμότητα είναι η εκλογή γραμματέα της ΝΔ, ύστερα από την ανάδειξη νέας σύνθεσης στην Πολιτική Επιτροπή κατά τη λήξη του συνεδρίου. Αν και έγκυρες πηγές λένε ότι έπεσαν στο τραπέζι ονόματα βουλευτών – με κυρίαρχο του Γιώργου Στύλιου –, ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μέχρι τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Δεν θεωρείται κλειδωμένο, λένε πηγές, ούτε το αν επιλέξει στέλεχος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αφού υπάρχουν εισηγήσεις για «μονιμοποίηση» του νυν μεταβατικού γραμματέα, του Στέλιου Κονταδάκη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ως γραμματέας Οργανωτικού ασχολείται με την εκλογική τροχιά της ΝΔ.

Δεύτερη εκκρεμότητα, όπως συζητείται εντός της ΚΟ, είναι ο κυβερνητικός ανασχηματισμός. Η κουβέντα πυροδοτήθηκε από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης επανήλθε στην πρόθεση εξάντλησης της θητείας. Προσώρας δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις ότι ένας ανασχηματισμός είναι στους άμεσους σχεδιασμούς του. «Ξέρετε», λέει ο ίδιος στους υπουργούς του, μέχρι τέλος Αυγούστου, με βάση τα στενά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, «πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις εκκρεμότητές σας».

Τρίτη εκκρεμότητα, τα ψηφοδέλτια. Η διαδικασία είναι προχωρημένη και αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα νέες τμηματικές ανακοινώσεις νέων υποψηφιοτήτων. Η αρχή θα γίνει με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου που θα δώσει τη μάχη στα Γρεβενά, με τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου που προορίζεται για την Α’ Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.