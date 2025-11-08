Πώς είναι να κάνεις χατ τρικ στα… οφσάιντ; Πώς είναι να βλέπεις μέσα σε έναν αγώνα την μπάλα να καταλήγει τρεις φορές στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά να μη σου μετράει κανένα από τα γκολ; Πώς είναι μετά απ’ αυτό το σπάνιο φαινόμενο – μάλλον για βραβείο Γκίνες – να σκοράρεις ξανά στο επόμενο παιχνίδι και το γκολ να ακυρώνεται εκ νέου για οφσάιντ;

Μοιάζει απίθανο, αλλά είναι πέρα ως πέρα αληθινό. Και συνέβη στην Ελλάδα. «Θύμα»; Ναι μπορούμε να τον πούμε κι έτσι τον Παναγιώτη Τσαντίλα, τον 21χρονο επιθετικό του Ατρόμητου ο οποίος έχει πετύχει δύο γκολ στη Super League αλλά θα μπορούσε να είχε σημειώσει έξι. Του ακυρώθηκαν τρία σε ένα ματς, αυτό με τον ΟΦΗ. Αλλο ένα στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Γι’ αυτό το απίθανο στατιστικό ο Παναγιώτης Τσαντίλας μίλησε στα «ΝΕΑ» και αποκάλυψε πως το αντιμετωπίζει με χιούμορ, ενώ κάθε ακυρωθέν γκολ του δίνει έξτρα κίνητρο για το επόμενο. «Δεν θα πω ότι δεν με πειράζει. Με πειράζει να βάζω γκολ και να μη μετράει, πόσο μάλλον αν έχω βάλει τρία σε ένα παιχνίδι. Αλλά κάθε τέτοια περίπτωση μου δίνει έξτρα κίνητρο ώστε να βάλω το επόμενο, να προσπαθώ περισσότερο, να είμαι μέσα στις φάσεις και να σκοράρω», είπε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μίλησε για την πλάκα που έγινε στα αποδυτήρια γι’ αυτό.

«Με πείραζαν οι συμπαίκτες μου, γελούσαμε μετά απ’ αυτό που συνέβη στο ματς με τον ΟΦΗ. Χατ τρικ με τρία γκολ που δεν μέτρησαν. Απίστευτο. Ακόμα και με τους προπονητές έγινε η σχετική πλάκα. Ομως το πιο σημαντικό είναι ότι δουλεύουμε πολύ στην προπόνηση, με βοηθούν πολύ οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές μου για να βλέπω το όνομά μου στον πίνακα των σκόρερ στο τέλος του ματς. Γι’ αυτό προσπαθώ, για να βοηθάω την ομάδα μου».

Μιλώντας για τον Ατρόμητο, ο Τσαντίλας αναφέρει πως οι τραυματισμοί έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στο να μην πηγαίνει η ομάδα καλά το τελευταίο διάστημα, ενώ χαρακτηρίζει μεγάλη ομάδα τους Περιστεριώτες. «Ο Ατρόμητος πάντα έχει υψηλούς στόχους. Το γνωρίζουν όλες οι ομάδες. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος με πολύ καλή έδρα και δύσκολη για κάθε αντίπαλο. Κάθε χρόνο κοιτάμε να πηγαίνουμε όλο και πιο ψηλά. Ξεκινήσαμε καλά φέτος, αλλά υπήρξαν τραυματισμοί που μας στοίχισαν. Το αφήνουμε στην άκρη και προχωράμε. Κάθε ματς το κοιτάμε στα μάτια και πλέον πρέπει να κερδίσουμε τον Βόλο μέσα στο σπίτι μας για να χαρεί και ο κόσμος μας. Είναι πάντα εκεί, 12ος παίκτης και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο».

Οσον αφορά τις δικές του φιλοδοξίες; «Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Και θέλω να τη βοηθάω σε αυτό. Από την εξέλιξη της ομάδας θα εξελιχθούμε όλοι. Φυσικά και κάποια στιγμή θα σκεφτώ το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, θέλω να κάνω πολλά στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι στον Ατρόμητο και πώς θα τον βοηθήσω».