Η περιπέτεια του Ολυμπιακού στην Champions League επιστροφή του; Με κάτι από τον νόμο του Μέρφι ως τα μισά του δρόμου. Τέσσερις αγωνιστικές της league phase όπου «όταν αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά». Τελευταία απόδειξη; Ο επίλογος της Τρίτης στη sold out παρτίδα του «Γ. Καραϊσκάκης» με την Αϊντχόφεν. Ηταν βασικό ζητούμενο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η επικράτηση ώστε να υπάρχουν καλές πιθανότητες για την πρόκριση στα νοκάουτ. Και ήταν τέτοια η εμφάνιση και η προσπάθεια που όσοι ήταν εκεί ένιωσαν πως οι Ερυθρόλευκοι πραγματικά έκαναν ό,τι έπρεπε για αυτή τη δουλειά. Κατέθεσαν την ψυχή τους στο χορτάρι. Η στρογγυλή θεά όμως είχε διαφορετική άποψη και η «κόντρα» στο σενάριο ισοφάριση των Ολλανδών στο 90+3′ με τον Ρικάρντο Πέπι όχι μόνο δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά μείωσε σημαντικά τις πιθανότητες των πρωταθλητών Ελλάδας για μια θέση στο top 24…

«Αγάπα αυτό που έχεις»

«Μια βραδιά που το ποδόσφαιρο δεν ήταν δίκαιο» σχολίασε πικραμένος ο βάσκος τεχνικός. Δεδομένα όμως δεν σκοπεύει να το βάλει κάτω. Δεν είναι ο τρόπος του. Δεν είναι και ο τρόπος του Ολυμπιακού που θα μπορούσε εύκολα σήμερα έπειτα από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές να έχει 6 βαθμούς και όχι 2. Τουλάχιστον τους βαθμούς της νίκης με την Πάφο στην πρεμιέρα (0/17 τελικές) και με τους Ολλανδούς. Χωρίς να υπολογίσει κάποιος την τεράστια μάχη στο Λονδίνο και την ήττα στις λεπτομέρειες από την Αρσεναλ που αυτόν τον καιρό επιβεβαιώνει πως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Ούτε φυσικά την αλλοίωση στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης κόντρα στην Μπαρτσελόνα από εκείνον τον απίθανο ελβετό front man σε συγκρότημα χέβι-μέταλ που τον ελεύθερο χρόνο του δηλώνει διαιτητής UEFA: Τον Ουρς Σνάιντερ. «Οταν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, αγάπα αυτό που έχεις» όμως. Κοινώς μπορεί ρεαλιστικά ο Ολυμπιακός από το Νο 31 του βαθμολογικού πίνακα να μην είναι το πιθανότερο να συνεχίσει και μετά τη league phase στο φετινό ταξίδι του Champions League, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει λόγο να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Οι αριθμοί

Στον αλγόριθμο του Football Meets Data, οι προσομοιώσεις ως το φινάλε της φετινής league phase δείχνουν μια βασική διαφορά σε σχέση με την περσινή πρώτη εφαρμογή του νέου format της διοργάνωσης. Πέρσι η πρόκριση στο top 24 κρίθηκε στους 11 βαθμούς. Με τόσους πέρασε η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, με τόσους αποκλείστηκε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Φέτος με δεδομένα ότι ως τα μισά του δρόμου οι ισοπαλίες είναι τριπλάσιες σε σχέση με το περσινό, η πρόκριση αναμένεται να παιχθεί χαμηλότερα.

Το συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο υποστηρίξει ότι κατά 66,8% θα φτάσουν για την πρόκριση οι 9 βαθμοί. Και ότι κατά 98,8% δίνουν εισιτήριο για τα νοκάουτ οι 10! Οπερ σημαίνει ότι οι Ερυθρόλευκοι σε μια απλοϊκή ανάγνωση των αριθμών μπορούν με δύο νίκες και μια ισοπαλία στα τέσσερα ματς που τους απομένουν να μπουν για τα καλά στην εξίσωση της πρόκρισης. Και με τρεις νίκες να είναι σχεδόν βέβαιη η παρουσία τους στα νοκάουτ.

Στον αλγόριθμο του Football Meets Data συνολικά η εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, είναι πως αυτή τη στιγμή έχει 30% πιθανότητες για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Απαραίτητη υπενθύμιση; Το πρόγραμμα που έχει φυσικά τη σημασία του. Διότι στις 26 Νοέμβρη έρχεται στο Φάληρο η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Η βασίλισσα της Ευρώπης που φυσικά ανεβάζει τον συντελεστή δυσκολίας της 5ης αγωνιστικής στο υψηλότερο επίπεδο για τους Πειραιώτες. Η τριλογία στο φινάλε όμως διαφέρει. Η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (9/12) και τα δύο ματς του Γενάρη με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο (20/1) και τον Αγιαξ στην Ολλανδία (28/1) διατηρούν ζωντανή την προσδοκία.

«Ολοι σκέφτεστε μακριά, πού μπορούμε να φτάσουμε και πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε. Παίζουμε σε μία σκληρή διοργάνωση, το επόμενο παιχνίδι που έχουμε είναι με τη Ρεάλ που φυσικά είναι το φαβορί. Είναι καλύτερη από εμάς σε όλα, στο μπάτζετ, στη δυναμική. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε λοιπόν πόσους βαθμούς θα πάρουμε και τι θα κάνουμε. Μόνο το επόμενό μας παιχνίδι πρέπει να έχουμε κατά νου. Να προσπαθούμε να το κερδίσουμε. Και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει» προσγείωσε τους πάντες με την τετράγωνη λογική του ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης. Φυσικά έχει δίκιο. Οι υπολογισμοί είναι για τους υπόλοιπους. Για εκείνον και το γκρουπ του είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα βήμα τη φορά. Ο Ολυμπιακός ως εδώ επιβεβαιώνει ότι είναι μια ομάδα Champions League. Το δείχνει στα «τρεξίματα», την ανταγωνιστικότητα, το ακούει στα κολακευτικά σχόλια των αντιπάλων του κ.λπ. Θέλει κάτι παραπάνω. Και το διεκδικεί. Η μάχη του είναι στα μισά. Το μόνο σίγουρο; Πως δεν τελειώσαμε…