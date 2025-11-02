Την περασμένη εβδομάδα περιγράψαμε τις δυσκολίες της κυβερνητικής παράταξης να προσεγγίσει, καταρχάς δημοσκοπικά και στη συνέχεια εκλογικά, το ποσοστό της αυτοδυναμίας στην επόμενη εθνική κάλπη και με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο.

Για την ακρίβεια σε αυτή τη χρονική στιγμή και με βάση την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ περισσότερο φαίνεται να αγωνίζεται να ξεπεράσει το όριο του 25% που εξασφαλίζει το μπόνους των 20 εδρών, παρά επιδόσεις που θα δημιουργούσαν προοπτικές αυτοδυναμίας. Τα δημοσκοπικά ποσοστά της πρόθεσης ψήφου βεβαίως συμπεριλαμβάνουν και την αδιευκρίνιστη ψήφο που δεν θα υπάρχει στα εκλογικά αποτελέσματα, άρα με βάση και πάλι τις τελευταίες μετρήσεις η εκτίμηση ψήφου ανεβάζει τη ΝΔ στο 28,6%, αισθητά πάνω από το όριο του 25%. Κι όση συζήτηση και κριτική κι αν γίνεται για τον δείκτη της εκτίμησης ψήφου θεωρώ ότι στατιστικά τουλάχιστον παραμένει η πιο ασφαλής και αξιόπιστη μεθοδολογική προσέγγιση, με τη μικρότερη πιθανή μεροληψία.

Πέρα λοιπόν από το αισιόδοξο κυβερνητικό σενάριο που περιλαμβάνει ποσοστό άνω του 30% στην πρώτη κάλπη, έτσι ώστε μέσω της επίκλησης για πολιτική σταθερότητα, να πιεστούν οι αναποφάσιστοι και ταλαντευόμενοι ψηφοφόροι στην επαναληπτική εκλογική διαδικασία, υπάρχει και το εφιαλτικό σενάριο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και αυτό το bonus των εδρών.

Το συγκεκριμένο σενάριο αν και δεν είναι το πιο πιθανό είναι υπαρκτό καταρχάς πολιτικά: η ΝΔ βρίσκεται σε δημοσκοπική φθορά την οποία δεν μπορεί να ανατάξει από τις ευρωεκλογές έως σήμερα με τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένουν ζωντανές, επιτείνοντας τη γενικευμένη αίσθηση της διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας.

Η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συγκεντρώσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να στεγαστούν πολιτικά σε ένα δεξιότερο κομματικό φορέα και θα αφαιρέσει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό, σίγουρα πάντως κρίσιμο για τους εκλογικούς στόχους της ΝΔ.

Την ίδια στιγμή, εντός του εκλογικού σώματος εμφανίζονται μαύρες τρύπες που καθηλώνουν την κυβερνητική παράταξη και σχετίζονται με το δημογραφικό προφίλ, τη γεωγραφική προέλευση, την επαγγελματική ιδιότητα και την εισοδηματική κατάσταση.

Είναι γνωστή και καταγεγραμμένη εδώ και μεγάλο διάστημα η αδυναμία διείσδυσης της ΝΔ στις νεότερες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού και ειδικά στην ομάδα 25-39 ετών. Μεγάλο πρόβλημα καταγράφεται στη Βόρεια Ελλάδα με τα ποσοστά σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες να κινούνται περί του 20%, ενώ ανησυχητικά είναι τα μηνύματα και από την περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία πέρα από τις σημαντικές καθυστερήσεις των αποζημιώσεων για τον «Ντάνιελ», έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα με την ευλογιά των αιγοπροβάτων που λειτουργεί αθροιστικά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Πρόβλημα εντοπίζεται και στα αστικά κέντρα, όπου η εκλογική επιρροή της ΝΔ ανιχνεύεται στο 16,7% στους δημόσιους υπάλληλους, στο 16,9% στους ιδιωτικούς υπάλληλους και 26,4% στους αυτοαπασχολούμενους, την επαγγελματική ομάδα που στήριξε εμφατικά τη ΝΔ σε ποσοστό 45% στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Η χαμηλή επιρροή αποτυπώνεται και στα ασθενέστερα εισοδήματα με τη μεσαία τάξη, ωστόσο, και τις ηλικίες άνω των 65 ετών να δείχνουν ακόμη εμπιστοσύνη στη ΝΔ και να λειτουργούν στην ουσία εξισορροπητικά κρατώντας ζωντανή την προοπτική ανάκαμψης.

Ο Αντώνης Παπαργύρης είναι διευθυντής Ερευνών GPO.