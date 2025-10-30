Στο ΠΑΣΟΚ κάνουν προσπάθεια να αφήσουν πίσω τα λάθη των προηγούμενων ημερών – και αυτό είναι εμφανές σε κάθε δημόσια εμφάνιση, αλλά και σε κάθε εσωτερική διαδικασία: από τη μία πλευρά, στη συνάντηση με τις ενώσεις καταναλωτών που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και, από την άλλη, στη Βουλή, όπου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής κανένας δεν πήρε τον λόγο για να τοποθετηθεί για όσα έγιναν το προηγούμενο τετραήμερο.

Για το θέμα της απουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Σαββόπουλου, δε, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αποδώσει την κριτική που δέχεται σε «κυβερνητική προπαγάνδα»: «Ο Πρωθυπουργός και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί που τον στηρίζουν προσπαθούν να παρουσιαστούν ως απουσιολόγοι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο μεγάλος απών» ανέφερε σε αυτό το μήκος κύματος ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

«Xρειάζεται πολιτική αλλαγή»

Στις επαφές του χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στα καθημερινά προβλήματα της ακρίβειας: «Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ατελέσφορα, έχουν αποτύχει. Δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν το εισόδημα του ελληνικού λαού. Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε στην εισαγωγή του, θυμίζοντας μια σειρά από διορθωτικές παρεμβάσεις που έχει προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Αυτά τα μέτρα όμως, για να υλοποιηθούν, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να τα υλοποιήσει μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς».

Την ίδια ώρα, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, δέκα βουλευτές εμφανίστηκαν διά ζώσης και άλλοι τόσοι συνδέθηκαν διαδικτυακά –σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι πήραν τον λόγο έμειναν στα της αλλαγής του Κανονισμού, ενώ πριν από τη συνεδρίαση ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, κοινοποίησε τη δική του πρόταση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των βουλευτών. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως ψηφίζουν υπέρ του «κόφτη» (λένε «ναι» στα άρθρα 1 και 3 των αλλαγών), ενώ έχουν ενστάσεις για το άρθρο 2.

Ανησυχία στο εσωτερικό του κόμματος πάντως υπάρχει, ειδικά για τις ευκαιρίες προς κριτική που δίνονται στην κυβερνητική πλευρά – και αυτό παρά τη χθεσινή δημοσκόπηση (Interview) που δείχνει το ΠΑΣΟΚ να «τσιμπάει» στην πρόθεση ψήφου.

Το καπάκι του «καζανιού» ωστόσο ακόμη δεν έχει σηκωθεί. Οι διάφορες εσωκομματικές πλευρές αναμένουν και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, που ανακοινώθηκε χθες και θα λάβει χώρα τη Δευτέρα – όσο αυτή αργούσε, επικρατούσε η γκρίνια για τους τρόπους λήψης αποφάσεων και για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.

Στην ατζέντα η διεύρυνση

Σε πολιτικό επίπεδο, ένα από τα πεδία συζήτησης του επόμενου διαστήματος έχει ήδη τεθεί δημόσια: οι αντιδράσεις στις παλαιότερες αναρτήσεις του Γιώργου Παπαβασιλείου (που ήταν ο λόγος παραίτησής του από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη μία ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του) στην πράξη επιβεβαιώνουν πως τουλάχιστον μία πλευρά θα θέσει ζήτημα να υπάρξει συνεδριακή απόφαση για αποκλεισμό οποιασδήποτε μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Και, παράλληλα, θα τεθεί επί τάπητος και ο τρόπος διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, ειδικά από τη στιγμή που στην εξίσωση έρχεται να προστεθεί ο Αλέξης Τσίπρας: «Ο διάλογος υπάρχει και είναι διαχρονικός. Είναι άλλο όμως η εκλογική συμπόρευση.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει από την Αριστερά ως το Κέντρο και ως πολυσυλλεκτικό κόμμα μπορεί σε αυτό ο καθένας με την ταυτότητά του και τη διαφορετική απόχρωσή του να βοηθήσει (…) να αυξήσουμε την εκλογική δυναμική» απάντησε ερωτώμενος σχετικά ο Τσουκαλάς – δείχνοντας όχι προς την πλευρά ενός ευρύτερου σχήματος ή ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, αλλά προς τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.