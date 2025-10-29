Η ιδέα του νέου format Κυπέλλου; Σε πρώτη φάση ένας μπελάς παραπάνω για εκείνους που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Και το παράδειγμα του Ολυμπιακού χειροπιαστό. Επαιξε τρίλιζα Σάββατο – Τρίτη – Κυριακή με Λάρισα (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός) και ΑΕΚ (εντός) σε οκτώ βράδια. Εχει μια ακόμη πριν από την εθνική διακοπή του Νοέμβρη. Θα μπορούσε λοιπόν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει έπειτα από δύο ολόκληρους μήνες μια κανονική εβδομάδα προετοιμασίας και προπόνησης.

Δεν προκύπτει ακριβώς γιατί σήμερα και όλας το καλεντάρι του Κυπέλλου στέλνει τους Ερυθρόλευκους στη σέντρα (17.30) του «Γ. Καραϊσκάκης». Και μάλιστα όπως στην πρεμιέρα (στην Τρίπολη με τον Αστέρα), έτσι και τώρα: Με αντίπαλο Super League. Τον Βόλο του Χουάν Φεράντο που με τη σειρά του ανεβαίνει τον δικό του ανήφορο: Ηταν την Κυριακή στην Τούμπα, σήμερα θα είναι στο Φάληρο, το Σάββατο υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον Βόλο.

Λέγαμε όμως για τους Πειραιώτες που ουσιαστικά με το ρόστερ τους ολοκληρωμένο έπειτα από το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, δεν έχουν μέχρι τώρα μια κανονική εβδομάδα προπόνησης. Ή θα υπάρχει ένα ματς κάθε τρεις-τέσσερις μέρες ή στις εθνικές διακοπές θα είναι ο Ρέντης μισοάδειος από τα προσκλητήρια. Και είναι φυσικά και οι τραυματισμοί που έχουν πάντα τη σημασία τους.

Την Κυριακή για παράδειγμα επέστρεψε έπειτα από σαράντα μέρες ο πολύτιμος Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος που ουσιαστικά φέτος δεν έχει μπει ακόμη στην εξίσωση. Οπως δεν έχει μπει και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ που γύρισε το τελευταίο δεκαήμερο έπειτα από δύο μήνες. Αναμένεται να είναι και οι δύο στο αρχικό σχήμα το απόγευμα για να πάρουν ένα πολύτιμο 90λεπτο που θα τους βοηθήσει να βρουν ρυθμό. Οπως αναμένεται βασικός και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα που με τη σειρά του είναι ζητούμενο να βρει ρυθμό έπειτα από τον τραυματισμό του και να προστεθεί στο rotation.

Οι τρεις που ήρθαν την Κυριακή από τον πάγκο και που μπορούν να παίξουν ρόλο καθοριστικό στην επόμενη τρίλιζα που ξεκινά από το Σάββατο. Το ματς πρωταθλήματος με τον Αρη (1/11, εντός). Ο «τελικός» με την Αϊντχόφεν (4/11, εντός) για την 4η αγωνιστική της league phase του Champions League. Και το ματς με την Κηφισιά (9/11, εκτός) που ολοκληρώνει αυτόν τον αγωνιστικό κύκλο. Μια δέσμη αγώνων που μπορεί να ανεβάσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Super League αλλά και να του ανοίξει ένα διάδρομο πρόκρισης στην Ευρώπη. Σημείο κλειδί πλησιάζει. Αλλά είπαμε: Από αύριο όλα αυτά. Σήμερα, Κύπελλο.

Με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη μπροστά από την εστία. Τους Ροντινέι, Ζουλιάν Μπιανκόν, Γκουστάβο Μάνσα και Μπρούνο στην ευθεία της άμυνας. Τον Λορέντσο Σιπιόνι με τον Χρήστο Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή. Τον Γιουσούφ Γιαζίτσι με τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και τον Σταύρο Πνευμονίδη μπροστά τους. Και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ στην κορυφή του σχηματισμού.

Χωρίς έξι η αποστολή του Ολυμπιακού για το απογευματινό ματς. Συγκεκριμένα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός τους Τζολάκη, Ρέτσο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Κααμπί. Απεναντίας στην αποστολή είναι οι Βέζο, Λιατσικούρας, Μπότης και Καλογερόπουλος.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Εσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.