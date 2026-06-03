Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπως μετέδωσε το BBC. Η βράβευση εντάσσεται στις τιμητικές διακρίσεις της Πρωτοχρονιάς και αποτελεί αναγνώριση τόσο της σπουδαίας καριέρας του όσο και της μακροχρόνιας κοινωνικής του δράσης, με έμφαση στη στήριξη των νέων ανθρώπων.

Ο 53χρονος σταρ, παγκοσμίως γνωστός από τις σειρές «The Wire» και «Luther», συγκαταλέγεται ανάμεσα σε προσωπικότητες όπως οι Ολυμπιονίκες του καλλιτεχνικού πατινάζ Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν, καθώς και η ηθοποιός και κωμικός Μίρα Σιάλ, που επίσης έλαβαν διακρίσεις.

Η ιπποτική του διάκριση δεν είναι τυχαία: στα 18 του, ο Έλμπα είχε λάβει οικονομική βοήθεια από το Prince’s Trust (τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Κάρολος όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας), χάρη στην οποία κατάφερε να φοιτήσει στο National Youth Music Theatre και να ξεκινήσει την καριέρα του. Σήμερα, συνεργάζεται ξανά με τον οργανισμό, συμμετέχοντας σε ντοκιμαντέρ για το Netflix που θα προβληθεί το φθινόπωρο και αφορά τα 50 χρόνια του King’s Trust.

Το 2022, ο ηθοποιός ίδρυσε το Elba Hope Foundation, έναν οργανισμό που προωθεί την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση κοινοτήτων, τα δικαιώματα των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολυσχιδής αυτή δράση, σε συνδυασμό με τους εμβληματικούς ρόλους του –από τον Στρίνγκερ Μπελ έως τον ντετέκτιβ Τζον Λούθερ–, τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της βρετανικής και διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής.