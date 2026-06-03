Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:15, διαμορφώνεται στις 2.357,98 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+2,16%), των ΕΛΠΕ (+1,46%) και της Σαράντης (+1,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,19%), της Aktor (-1,76%) και της Aegean Airlines (-1,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η ΔΕΗ και η Alpha Bank, διακινώντας 1.104.308 και 784.968 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 23,58 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 5,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 70 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Μουζάκης (+9,57%) και Κέκροψ (+4,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Safe Bulkers (-3,97%) και Premia (-3,94%).