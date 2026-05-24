Ο Ζίνι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Real News», αναφέρθηκε στη σεζόν-όνειρο που πραγματοποίησε η ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε σε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Παράλληλα, ο Αγκολέζος άσος αποκάλυψε τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά και οδήγησαν την ομάδα στην επιτυχία, ενώ μίλησε και για τον ρόλο του Μάρκο Νίκολιτς, περιγράφοντας όσα του ζητά να εφαρμόζει μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε

-Τι είχε η ΑΕΚ που δεν είχαν οι άλλοι και κατέκτησε το πρωτάθλημα;

«Παραμείναμε ενωμένοι στη διάρκεια της σεζόν και καταφέραμε να συνδυάσουμε τα ατομικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του καθενός μας με τις ιδέες του προπονητή. Και το αποτέλεσμα ήταν τέλειο».

-Ποια η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς και τι σου ζήτησε όταν επέστρεψες στην ΑΕΚ;

«Να ελέγχουμε το παιχνίδι, να πιέζουμε ψηλά συνεχώς και να βγαίνουμε γρήγορα στις αντεπιθέσεις. Μου ζήτησε να παίζω χωρίς φόβο και να προσπαθήσω να γίνω από τους ηγέτες της ομάδας, παρ’ ότι είμαι νέος. Το προσπάθησα μέχρι τέλους».

-Μετά από την τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα, επτά μήνες πριν στο Φάληρο, τι κουβεντιάσατε και «ο διακόπτης γύρισε»;

«Έχει περάσει καιρός που ούτε καν θυμάμαι! Για να μιλήσω σοβαρά, εκείνη την περίοδο ήμουν τραυματίας και δεν συμμετείχα πολύ, αλλά ναι, ήταν μια σκληρή συζήτηση που μας έγινε μάθημα για να βελτιωθούμε και να κάνουμε το σωστό στη συνέχεια».

-Πόσο ανεβαίνει ο πήχης τη νέα χρονιά και τι περισσότερο θα ζητούσες;

«Θα είναι όπως πάντα. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του να εκπροσωπείς την ΑΕΚ, οπότε θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι φέτος. Θέλουμε να κατακτήσουμε το νταμπλ και να μπούμε στο Champions League, που ήδη το σκεφτόμαστε».

-Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες σου στο ποδόσφαιρο. Αγαπημένη ομάδα εκτός ΑΕΚ και επιθετικός-ίνδαλμα.

«Θέλω να κατακτήσω όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους με την ΑΕΚ. Ονειρεύομαι να παίξω σε Παγκόσμιο Κύπελλο με τη χώρα μου και να αποτελέσω σημείο αναφοράς για τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά της χώρας μου και γενικά της Αφρικής. Μου αρέσει η Μπαρτσελόνα και το ίνδαλμά μου ήταν πάντα ο Λιονέλ Μέσι».

-Η ομάδα που θέλεις να σηκώσει την κούπα του Μουντιάλ;

«Η Αργεντινή, φυσικά»!