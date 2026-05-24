Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλώντας για το τέλος μιας σπουδαίας εποχής και αφήνοντας πίσω του έντονες αναμνήσεις και επιτυχίες.

Το Σάββατο (23/05) ήταν μια μέρα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τον σύλλογο, καθώς ο Ισπανός δεξιός μπακ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της «βασίλισσας». Μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, σηματοδοτώντας με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το τέλος της παρουσίας του στην ομάδα.