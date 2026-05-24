Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλώντας για το τέλος μιας σπουδαίας εποχής και αφήνοντας πίσω του έντονες αναμνήσεις και επιτυχίες.

Το Σάββατο (23/05) ήταν μια μέρα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τον σύλλογο, καθώς ο Ισπανός δεξιός μπακ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της «βασίλισσας». Μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, σηματοδοτώντας με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το τέλος της παρουσίας του στην ομάδα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ντάνι Καρβαχάλ

«Η ομάδα όπου κερδίσαμε 4 Champions League σε 5 χρόνια, θέλω να τους θυμόμαστε. Κριστιάνο, Κασίγιας, Ράμος, Αντσελότι, Ζιντάν… Παρακαλώ σηκωθείτε και χειροκροτήστε τους.

Η αποχώρησή μου συμβολίζει το τέλος της ομάδας των 4 Champions League σε 5 χρόνια. Έχουμε φύγει όλοι τώρα, αλλά θέλουμε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίσει να κερδίζει.Οι τελευταίες δύο σεζόν ήταν δύσκολες, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης θα επιστρέψει, θα συνεχίσει να κατακτά τίτλους όπως κάνει πάντα, στηρίξτε την ομάδα και οι επιτυχίες θα έρθουν ξανά».

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα