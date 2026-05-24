Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πέμπτη φορά σε τελικό της EuroLeague.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο οι Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς μιλούν για τις στιγμές που ζουν στο Final Four με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και για την ανυπομονησία τους ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Οι δύο παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, δείχνοντας έτοιμοι για τη «μάχη» που θα κρίνει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσαν Γουόρντ και Τζόουνς

Νιώθεις περισσότερο πίεση για τον τελικό ή ανυπομονείς για αυτόν;

«Ανυπομονώ για το τζάμπολ, αλλά σίγουρα έχω και κάποιο άγχος. Αυτό είναι κάτι που αγαπώ στο μπάσκετ, ότι μπορεί να βγάλει τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό σου. Βλέπεις τα πάνω και τα κάτω, την ημέρα πριν και την ημέρα μετά. Οπότε τώρα απλά απολαμβάνω τα συναισθήματα που έχω και θα προσπαθήσω να τα χρησιμοποιήσω υπέρ μου στη συνέχεια».

Πώς είναι η εμπειρία σου από το πρώτο σας Final Four;

«Σίγουρα πιο τρελή από όσο φανταζόμουν. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όλα θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά χθες (σ.σ. την Παρασκευή) και μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά και αύριο. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία και ελπίζω αύριο να τελειώσουμε με καλό τρόπο».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο μας;

«Να έρθετε. Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Είναι κάτι ξεχωριστό για εσάς, αλλά είναι και για εμάς. Και πιστεύω πως αν είστε εκεί, τότε εμείς θα παίξουμε ακόμα πιο σκληρά».

Από την πλευρά του ο Ταϊρίκ Τζόουνς που ήρθε στον Ολυμπιακό για να ζήσει στιγμές σαν τις αποψινές μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ομάδας μας και υποσχέθηκε να τα δώσει όλα κόντρα στην Ρεάλ.

Υπάρχει πίεση ή ανυπομονησία για τον τελικό;

«Περισσότερο ανυπομονώ για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και δεν πρόκειται να μας κάνει τη ζωή εύκολη, όμως ούτε εμείς θα τους την κάνουμε. Περιμένω μια πραγματική μάχη αύριο και ένα σκληρό παιχνίδι μέχρι τέλους».

Πώς ζεις την εμπειρία με τον κόσμο και τι περιμένεις για αύριο;

«Το ίδιο πράγμα με την Παρασκευή, αλλά από ότι ακούω θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι η εξέδρα μας θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Είμαι χαρούμενος που θα έχουμε τους οπαδούς μας στην εξέδρα».