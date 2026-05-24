Ο Trannos έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο γνωστός τράπερ εξέφρασε την πίστη του για την κατάκτηση του τροπαίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό».

Το μήνυμά του έγινε γρήγορα viral στα social media, με φίλους των «ερυθρόλευκων» να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία για τη μεγάλη βραδιά.

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Είναι 9:30 η ώρα το πρωί, πάμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό»

«Θέλω και άλλο»