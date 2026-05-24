Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ανακοινώνει τη δωδεκάδα της ισπανικής ομάδας.

Οι Μαδριλένοι θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες, καθώς οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών και έμειναν εκτός αποστολής.

Αντίθετα, ο Αντρές Φελίζ βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, παρά τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από τον ημιτελικό με τη Βαλένθια.

Στη δωδεκάδα της Ρεάλ βρίσκονται οι: Λάιλς, Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάτσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίζ, Αλμάνσα, Κράμερ και Προσίντα.