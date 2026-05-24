Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague στο T-Center ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στο πλευρό τους ένα ξεχωριστό μήνυμα στήριξης.

Η φετινή νικήτρια της Eurovision, Ντάρα, έστειλε τις ευχές της στον Σάσα Βεζένκοβ ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, δείχνοντας τη συμπαράστασή της στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» με τους Μαδριλένους, με στόχο την κορυφή της Ευρώπης.