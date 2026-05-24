Συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι των Αρχών γύρω από το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Final Four της EuroLeague, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν ήδη σε επτά συλλήψεις κατά τη διάρκεια των προελέγχων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι έξι συλλήψεις αφορούν κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για κατοχή καπνογόνων.

Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα, λόγω της μεγάλης προσέλευσης φιλάθλων ενόψει της αναμέτρησης.