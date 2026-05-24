Συναγερμός έχει σημάνει σε Αχαΐα και Ηλεία μετά τα διαδοχικά κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης, καθώς μετά την κινητοποίηση των Υγειονομικών Αρχών το 30% των τεστ μαντού για φυματίωση που έγιναν στους εργάτες γης που διαμένουν στη δομή της Μυρσίνης βρέθηκαν θετικά.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί σε πόσα από τα περιστατικά η νόσος είναι ενεργή, ώστε να ξεκινήσει η πολύμηνη θεραπευτική αγωγή. Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ έχουν αναλάβει τους ελέγχους στους εργάτες γης της Ηλείας, ενώ το υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας εξετάζει τους εργάτες της περιοχής. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 500 τεστ, με στόχο τη θωράκιση του πληθυσμού.

«Τα νούμερα αυξάνονται κάθε μέρα και όσο προχωράει ο έλεγχος αλλάζουν τα δεδομένα», ανέφερε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου. Η ίδια σημείωσε, πως δεν εκπλήσσεται από το ποσοστό θετικότητας των τεστ. Όπως εξήγησε «επειδή αναφερόμαστε στους εργάτες γης από το Νεπάλ, θα πρέπει να σας επισημάνω, ότι εκεί ενδημεί η φυματίωση. Δεν σας κρύβω, ότι αναμέναμε μεγαλύτερη θετικότητα στα μαντού».

Διαχωρισμός μεταξύ θετικού τεστ και ενεργής νόσου

Η κ. Μαστοράκου διευκρίνισε, ότι ένα θετικό μαντού δεν σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσο. «Το θετικό μαντού δείχνει, ότι ο άνθρωπος έχει έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να διαχωρίσουμε, αν υπάρχει ενεργή φυματίωση, δηλαδή συμπτώματα ή ακτινολογικό εύρημα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα δώσουν την απάντηση, εάν η νόσος είναι ενεργή. Και το τονίζω αυτό, διότι μόνο όσοι έχουν ενεργή φυματίωση, μπορούν να τη μεταδώσουν», ανέφερε.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι να εντοπιστούν άμεσα όσοι νοσούν ενεργά, ώστε να λάβουν τη θεραπευτική αγωγή διάρκειας περίπου εννέα μηνών.

Χημειοπροφύλαξη και δυσκολίες εντοπισμού

Η δεύτερη ομάδα αφορά όσους έχουν απλώς εκτεθεί στο μικρόβιο, χωρίς να μεταδίδουν τη νόσο. Για αυτούς, προβλέπεται χημειοπροφύλαξη τριών μηνών. «Σε κάθε περίπτωση τονίζω ότι η φυματίωση είναι μικρόβιο που δεν μεταδίδεται πολύ εύκολα. Πρέπει να είναι κανείς σε στενή επαφή για μακρό χρονικό διάστημα σε συνθήκες συνωστισμού», ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης.

Η κ. Μαστοράκου επεσήμανε ότι υπάρχει δυσκολία στον εντοπισμό όλων των εργατών γης και ότι η επιτήρηση της συνέπειας στη θεραπεία αποτελεί πρόκληση για τον υγειονομικό μηχανισμό. «Έχουμε ένα πρόβλημα με αυτούς τους πληθυσμούς, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα διακόψουν τη θεραπεία τους. Σε αυτό το εγχείρημα ζητήσαμε τη συνδρομή των δημάρχων της περιοχής», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια, όπου ζητήθηκε η συνεργασία των δημάρχων και των εργοδοτών για τον εντοπισμό όλων των εργατών γης που ζουν εκτός της κλειστής δομής. «Τόσο οι δήμαρχοι όσο και οι εργοδότες της περιοχής είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.