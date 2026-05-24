Τραγωδία στην Καρδίτσα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης, που πραγματοποιούνταν για 9η συνεχή χρονιά. Η γιορτή του αθλητισμού μετατράπηκε σε θρήνο, όταν ένας δρομέας περίπου 45 ετών κατέρρευσε εντός της διαδρομής και, παρά τις προσπάθειες διάσωσης, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ έτρεχε. Συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών έσπευσαν να του προσφέρουν άμεση βοήθεια, ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο δρομέας δεν κατόρθωσε να κρατηθεί στη ζωή. Το περιστατικό προκάλεσε βαθιά θλίψη τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Τα δυσάρεστα νέα ανακοινώθηκαν στην πλατεία Πλαστήρα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση. Μετά την ανακοίνωση, οι διοργανωτές αποφάσισαν την ακύρωση όλων των υπολοίπων δραστηριοτήτων της ημέρας, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρέμειναν συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σκίασε τη φετινή αθλητική γιορτή.