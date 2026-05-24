Η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου 2026, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική, Βοιωτία και ανατολική Πελοπόννησο. Ο καιρός θα παραμείνει «φθινοπωρινός» έως την Τρίτη, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και δυτικά, με βελτίωση προς το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, ενώ παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Από το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σε Πελοπόννησο, δυτικά, Θεσσαλία και Μακεδονία, όπου σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγουλή, υπάρχει πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ και αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει ασταθής, με εξασθένηση των φαινομένων σε αρκετές περιοχές.

Λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά και την Κρήτη, ενώ στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες από το μεσημέρι.

Άνεμοι και θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ανοδική πορεία του υδραργύρου θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, οπότε το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τοπικά έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τα προγνωστικά δείχνουν εκ νέου αστάθεια, με πιθανές βροχές κυρίως στο εσωτερικό της χώρας.

Ο καιρός σήμερα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4-6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα και έως 25 στο Αιγαίο.

Περιοχές με αναλυτική πρόγνωση

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Τοπικές νεφώσεις με βροχές κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου, Στερεάς και Πελοποννήσου. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν βροχές ή όμβροι. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.