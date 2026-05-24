Σε ελέγχους για την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των στοχευμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από τις αστυνομικές αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν και έναν 34χρονο ημεδαπό.

Όπως προέκυψε, και οι δύο άνδρες οδηγούσαν ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί οδικής ασφάλειας.