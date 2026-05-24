Η υπόθεση του θανάτου ενός 9χρονου αγοριού στο Νοσοκομείο Λαμίας επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς το νοσηλευτικό ίδρυμα προχώρησε στην επαναπρόσληψη του γιατρού, που είχε καταδικαστεί ως υπεύθυνος, με την μητέρα του παιδιού να αποστέλει επιστολή στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εκφράζοντας την αγανάκτησή της.

Η τραγική υπόθεση του μικρού Δημήτρη αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το 2017 το παιδί τραυματίστηκε σε ατύχημα με το ποδήλατό του και μεταφέρθηκε άμεσα από τους γονείς του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου ανέλαβε τη φροντίδα του ο συγκεκριμένος χειρουργός.

Όπως κατέδειξε η δικαστική διαδικασία, η ιατρική αμέλεια υπήρξε καθοριστική. Η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, σε μη αναστρέψιμη πλέον κατάσταση, όπου λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε.

Το 2024 ο γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, το Νοσοκομείο Λαμίας τον επαναπροσέλαβε με σύμβαση ιδιωτικού έργου και μάλιστα δύο φορές. Η οικογένεια του παιδιού αντέδρασε έντονα, αποστέλλοντας επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας μέσω ανάρτησης στο Χ, δήλωσε: «Έδωσα εντολή να λυθεί άμεσα η σύμβαση με τον ιατρό αυτόν, εφόσον έχει τέτοια αμετάκλητη καταδίκη».