Στη σύλληψη δύο ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση.

Πρόκειται για 22χρονη ημεδαπή και 27χρονο ημεδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Καστοριάς και φέρονται να είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» και του «συνεργού εισπράκτορα», αντίστοιχα. Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης, που σύμφωνα με την αστυνομία είχε τον ρόλο του τηλεφωνητή.

Η υπόθεση αφορά έξι περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις 12 έως τις 23 Μαΐου σε περιοχές της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Πτολεμαΐδας και της Δράμας, με θύματα έξι γυναίκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και, με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών για λόγους «διασφάλισης», έπειθαν τα θύματα να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι επιτήδειοι απέσπασαν συνολικά ποσά και χρυσαφικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ.

Κατά τον εντοπισμό των δύο στην Καστοριά, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με όχημα το οποίο είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση απάτης στη Νάουσα. Στην έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα χρυσαφικά και το ποσό των 18.615 ευρώ. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων και τρία κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απάτη και εγκληματική οργάνωση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συνεργού τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.