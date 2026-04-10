Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα μεταβεί η ελληνική αποστολή στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου 2026), με σκοπό να παραλάβει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Η ειδική τριμελής αποστολή θα αναχωρήσει με κυβερνητικό αεροσκάφος από τη στρατιωτική βάση της Ελευσίνας προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια θα μεταβεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο έως ότου η αποστολή επιστρέψει με το Άγιο Φως, οπότε και θα ξεκινήσει η πτήση επιστροφής προς την Ελλάδα. Η άφιξη αναμένεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η τελετή αφής και η παράδοση του Αγίου Φωτός

Κατά τη διάρκεια της τελετής αφής στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως θα παρευρεθούν ο Πατριάρχης και δεκαπέντε πατέρες του Παναγίου Τάφου.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ και θα το μεταφέρει στην Αθήνα.

Το σχέδιο μεταφοράς σε όλη τη χώρα

Μετά την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, θα τεθεί σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο αεροπορικής και χερσαίας διανομής του, ώστε να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air έχουν «επιστρατευτεί» για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί έντεκα πτήσεις:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος ΟΑ 3000 19:30 – 20:15 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος ΟΑ 3004 19:30 – 20:30 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Σάμος – Κως ΟΑ 3004 20:50 – 21:30 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος ΟΑ 3002 19:30 – 20:40 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Βόλος – Κεφαλονιά ΟΑ 3002 21:00 – 21:50 (έκτακτη – ειδική πτήση)