Στις 12 Φεβρουαρίου 1944, ανοιχτά του Σουνίου, το φορτηγό πλοίο SS Oria προσέκρουσε στα βράχια εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας και βυθίστηκε. Στα αμπάρια του βρίσκονταν χιλιάδες Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι μεταφέρονταν υπό γερμανική κατοχή.

Η βύθιση του πλοίου υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο της Μεσογείου σε ανθρώπινες απώλειες.

Το βίντεο που παρουσιάζεται (εναέρια πλάνα drone σε ανάλυση 4K του Χρήστου Παπαστεφάνου και της Life After Gravity) επιχειρεί μια ήσυχη και τεκμηριωμένη αναπαράσταση της τραγωδίας: της νύχτας του ναυαγίου, των γεγονότων που ακολούθησαν στις ακτές της Αττικής και της μακρόχρονης σιωπής που σκέπασε αυτή την ιστορία.

Σήμερα, η περιοχή του ναυαγίου έχει αναγνωριστεί ως θαλάσσιος τόπος μνήμης, αφιερωμένος στα θύματα της καταστροφής του SS Oria.