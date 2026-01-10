Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας και αναλαμβάνοντας τότε την ηθική αυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος. Ο ίδιος, ωστόσο, το είχε αρνηθεί κατά την πρώτη του απολογία.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς, μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας ώστε να ενημερωθούν πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Η ανακρίτρια, ωστόσο, έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιθυμεί να συνεισφέρει περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, επιμένοντας πως δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Τι δήλωσε ο συνήγορος του 22χρονου

Σε δήλωσή του, ο κ. Αλετράς ανέφερε ότι η σημερινή διαδικασία είχε στόχο τη χορήγηση επαρκούς χρόνου για τη μελέτη του εκτεταμένου υλικού της δικογραφίας. Όπως είπε, έχουν μεσολαβήσει τρεις συλλήψεις, τρεις απολογίες και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, τόσο ηλεκτρονικών όσο και φυσικών.

Επεσήμανε επίσης ότι ο 22χρονος ήταν ο πρώτος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές, υποστηρίζοντας εξαρχής πως δεν εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Η μεταβολή της κατηγορίας από «ηθικό αυτουργό» σε «φυσικό αυτουργό» αποτελεί, όπως είπε, ουσιώδη μεταβολή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Ο συνήγορος σημείωσε ακόμη ότι ο εντολέας του παραμένει κρατούμενος στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και ότι ο χρόνος είναι καθοριστικός, δεδομένου πως μόνο τα ηλεκτρονικά αρχεία της δικογραφίας φτάνουν τα 600 gigabyte. Αυτό, όπως τόνισε, καθιστά πρακτικά αδύνατη την πλήρη μελέτη τους μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο, διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έως την Τετάρτη να υπάρξει τεκμηριωμένη και αξιοπρεπής υπερασπιστική τοποθέτηση.

Συμπληρωματική απολογία και για τον δεύτερο 22χρονο

Την ίδια ώρα, στα γραφεία της ανακρίτριας βρέθηκε και ο δεύτερος προφυλακισμένος 22χρονος, Ι.Μ., στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού. Πλέον, ωστόσο, φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

Ο Ι.Μ. καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, ενώ και ο δικός του συνήγορος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για τη συμπληρωματική του απολογία.