Σοβαρά ερωτήματα και έντονο προβληματισμό προκαλεί η υπόθεση του ασθενοφόρου που δώρισε στο κράτος η Αθηνά Παπαχρήστου, με στόχο την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στην περιοχή του Μεσολογγίου.

Το όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει εδώ και περίπου έξι μήνες ακινητοποιημένο σε συνεργείο της Πάτρας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επισκευαστεί. Όπως είχε αποκαλύψει το aitolianews.gr, το ασθενοφόρο παρουσίασε από τις αρχές του καλοκαιριού βλάβη στα μπέκ της μηχανής. Επειδή βρισκόταν ακόμη εντός εγγύησης, μεταφέρθηκε στην αντιπροσωπεία της Πάτρας για έλεγχο και αποκατάσταση. Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βλάβη εντοπίστηκε γρήγορα και υπήρξαν διαβεβαιώσεις για άμεση επισκευή, οι μήνες περνούν χωρίς αποτέλεσμα.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία πίσω από το όχημα. Η Αθηνά Παπαχρήστου, ηλικιωμένη ευεργέτιδα, είχε συγκινήσει το πανελλήνιο όταν δώρισε όλες τις οικονομίες της ζωής της για την αγορά του ασθενοφόρου, επιδιώκοντας να στηρίξει τη δημόσια υγεία στο Μεσολόγγι. Παρ’ όλα αυτά, το ασθενοφόρο παραμένει εκτός λειτουργίας.

Στις 3 Αυγούστου, ημέρα που η δωρήτρια έφυγε από τη ζωή, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, μεταφέρθηκε ξανά στο συνεργείο, όπου εξακολουθεί να παραμένει ακινητοποιημένο, στερώντας από μια ολόκληρη περιοχή ένα πολύτιμο μέσο διάσωσης.

Ερωτήματα για την καθυστέρηση

Η παρατεταμένη καθυστέρηση θεωρείται αδικαιολόγητη και εγείρει εύλογα ερωτήματα: γιατί ένα ασθενοφόρο, κρίσιμο για την εξυπηρέτηση των πολιτών, παραμένει επί μήνες εκτός λειτουργίας; Ποιος φέρει την ευθύνη για την απώλεια ενός τόσο σημαντικού μέσου; Και ποια είναι τελικά η τύχη μιας δωρεάς που έγινε με αυταπάρνηση και κοινωνική ευαισθησία;

Σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες και περιορισμένα μέσα, η εικόνα ενός ασθενοφόρου «ξεχασμένου» σε συνεργείο προκαλεί αγανάκτηση. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, αλλά και τον σεβασμό απέναντι στη δωρήτρια και στους πολίτες που στηρίζονται στη δημόσια υγεία.