Η Skoda με 765.700 παραδόσεις οχημάτων, +14,1% σε σχέση με το 2024, διατηρεί με συνέπεια την 3η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διαρκή ισχυροποίηση του brand.

Η πορεία εξηλεκτρισμού επιταχύνεται δυναμικά: 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα (έναντι 11,1% το 2024). Τα Elroq και Enyaq κατατάσσονται στην 3η και 6η θέση αντίστοιχα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα το Elroq έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 παραγγελίες από την έναρξη της διάθεσης του — απόδειξη της εμπιστοσύνης του κοινού στις προηγμένες τεχνολογίες και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.