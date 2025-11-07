Ποδόσφαιρο, πόλο, χάντμπολ, βόλεϊ και μπάσκετ πρωταγωνιστούν στο πλούσιο πρόγραμμα του MEGA News που φέρνει και τον Νοέμβριο στις οθόνες μας μια μοναδική αθλητική πανδαισία! Με 5 σπορ και 8 συναρπαστικές αναμετρήσεις, το κανάλι συνεχίζει τη μετάδοση κορυφαίων διοργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι φίλοι του αθλητισμού θα απολαύσουν ζωντανά συναρπαστικούς αγώνες, βιώνοντας δυνατές συγκινήσεις και υψηλό θέαμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων σε πόλο, χάντμπολ, βόλεϊ και μπάσκετ, καθώς και οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις του UEFA Champions League Γυναικών.

Το καλεντάρι των αναμετρήσεων για τον Νοέμβριο:

Τα αθλητικά ραντεβού ξεκινούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 18:30, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ουίπεστ στο πόλο γυναικών σε μια δυνατή ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Το MEGA News θα μεταδώσει ζωντανά τον αγώνα σε περιγραφή του Παναγιώτη Περπερίδη και ρεπορτάζ του Βιδιάνου Ρούσσου.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 22:00, η Λιόν υποδέχεται τη Βόλφσμπουρκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League Γυναικών. Το MEGA News μεταφέρει ζωντανά τη σπουδαία ευρωπαϊκή μάχη σε περιγραφή του Θέμη Σωτηρόπουλου και Βιδιάνου Ρούσσου.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 18:00, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Κασάνο για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χάντμπολ. Τον αγώνα περιγράφει ο Δήμος Μπουλούκος και στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Λιόντος.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, μεταφερόμαστε στο βόλεϊ γυναικών όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Πανιώνιο, σε ένα ματς «φωτιά» για το πρωτάθλημα. Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 18:30 με τους Παναγιώτη Περπερίδη και Μιχάλη Τσώχο στην περιγραφή και τον Βιδιάνο Ρούσσο στο ρεπορτάζ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στις 22:00, η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Champions League Γυναικών. Το MEGA News θα μεταδώσει ζωντανά τον αγώνα σε περιγραφή των Θέμη Σωτηρόπουλου και Βιδιάνου Ρούσσου.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 18:30, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο γήπεδό του τη Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague Γυναικών. Την αναμέτρηση περιγράφει ο Δημήτρης

Χρυσάνθης.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 18:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ντουναϊσβάρος στο πόλο γυναικών. Το MEGA News θα μεταφέρει την ένταση του ευρωπαϊκού αγώνα με

τους Θέμη Σωτηρόπουλο και Βιδιάνο Ρούσσο στην περιγραφή.

Το ίδιο βράδυ, στις 20:15, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ για τη Volley League Γυναικών σε ένα μεγάλο ελληνικό ντέρμπι. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μιχάλης Τσώχος και στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Λιόντος.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων ανά άθλημα:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – UEFA Champions League Γυναικών

• Τρίτη 11 Νοεμβρίου, 22:00: Λιόν – Βόλφσμπουρκ

• Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 22:00: Άρσεναλ – Ρεάλ Μαδρίτης

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 18:30: Ολυμπιακός – Ουίπεστ

• Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 18:30: Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος

ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ

• Σάββατο 15 Νοεμβρίου, 18:00: Ολυμπιακός – Κασάνο

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 18:30: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

• Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 20:15: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, 18:30: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

#MegaNews