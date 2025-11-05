Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των παράλληλων αγώνων δρόμου 5, 10 και 1,2 χιλιομέτρων. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις αλλαγές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου.

Αναλυτικά οι αγώνες και οι διαδρομές

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:40, θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου (5 χλμ. και 5km Universities Night Run) με αφετηρία τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η διαδρομή περιλαμβάνει τις οδούς Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 18:20, θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών, με εκκίνηση από τον Μαραθώνα και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η διαδρομή ακολουθεί τη Λεωφόρο Μαραθώνος, τη Μεσογείων, τη Μιχαλακοπούλου, τη Φειδιππίδου, τη Βασ. Σοφίας και την Ηρώδου Αττικού.

Την ίδια ημέρα, στις 08:00-10:10 θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου 10 χλμ., ενώ στις 10:20-10:50 θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά και Special Olympics.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάσης

Από την Πέμπτη 6 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα ισχύσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικές οδούς της Αθήνας και των δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων.

Οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων τις οδούς Ηρώδου Αττικού, Βασ. Γεωργίου Β΄, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Βασ. Όλγας, Βασ. Σοφίας, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Αμαλίας, Συγγρού, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας. Σε αρκετές περιπτώσεις η κυκλοφορία θα διακόπτεται πλήρως και στα δύο ρεύματα, ενώ θα απαγορεύεται και η στάθμευση.

Ρυθμίσεις στον Μαραθώνα και στα Μεσόγεια

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες, θα υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στη Λεωφόρο Διονύσου και στη Μεσογείων. Ειδικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για τη μεταφορά των αθλητών με λεωφορεία, με προσωρινές αντιδρομήσεις και όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η κάθετη διέλευση οχημάτων στη μαραθώνια διαδρομή θα επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους, όπως στις διασταυρώσεις Μαραθώνος & Διονύσου, Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας και Μαραθώνος & Φλέμινγκ.

Εναλλακτικές διαδρομές και χρήσιμες πληροφορίες

Η ΕΛ.ΑΣ. προτείνει εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων. Από το κέντρο προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα προτείνεται η διαδρομή μέσω Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Κηφισίας και Κατεχάκη. Αντίστροφα, για την επιστροφή στο κέντρο, προτείνεται η Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου και Κατεχάκη.

Για μετακινήσεις προς τα νότια προάστια συνιστώνται οι οδοί Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Συγγρού και Ποσειδώνος ή εναλλακτικά μέσω Καλλιρόης και Βουλιαγμένης. Ειδικές οδηγίες δίνονται επίσης για όσους κινούνται από Ραφήνα, Μαραθώνα και Νέα Μάκρη προς το κέντρο ή τα βόρεια προάστια.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τις 12:00 έως τις 22:00 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από τις 06:00 έως τις 20:00, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα 210 8708237, 210 8708238 και 210 8708239.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στις οδούς όπου θα ισχύουν περιορισμοί, να δείχνουν κατανόηση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.