Ένα ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση στη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τον αυστηρό έλεγχο των διαδικασιών, προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας κατά την ακρόασή του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον τότε Επίτροπο της ΕΕ, θέτοντας επί τάπητος δύο κρίσιμα ζητήματα: τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Από εκεί ξεκίνησε ένας συνεχής κύκλος επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στελέχη του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βασική διαπίστωση ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης και ψηφιακής υποδομής. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Action Plan, το οποίο αρχικά περιλάμβανε 45 σημεία συμμόρφωσης και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε 54, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ευρωπαϊκής πιστοποίησης του Οργανισμού.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, στόχος ήταν να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες.

Στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Κατά τις ίδιες πηγές, ο υπουργός αναφέρθηκε στις επαφές του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και το υπουργείο τέθηκαν πλήρως στη διάθεσή της για τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων με απόλυτη διαφάνεια. Η συνεργασία αυτή, όπως σημειώνεται, σηματοδότησε το τέλος μιας περιόδου καχυποψίας και την έναρξη μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έφτασαν στο υπουργείο, αυτές διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ δόθηκε εντολή για ενδελεχείς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή. Οι έλεγχοι στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, υποθέσεις που ήδη έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά προγράμματα, αποφασίστηκε η άμεση αναστολή των πληρωμών.

Θεσμική ανασυγκρότηση και νέα εποχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επί χρόνια ένας προβληματικός οργανισμός, καθώς κουβαλούσε χρόνιες παθογένειες της ελληνικής διοίκησης: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, ο Οργανισμός βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ολοκλήρωση ενός έργου που καθυστερεί εδώ και χρόνια.

Όπως τονίζουν οι πηγές της ΝΔ, η νέα πολιτική ηγεσία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει διαφάνεια και λογοδοσία, αποκαθιστώντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους έντιμους αγρότες και εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς την ελληνική ύπαιθρο.