Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Τρίτη (3/11, 22:00) την PSV Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη σημασία του παιχνιδιού, τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα, αλλά και για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Για το ποιο είναι το κλειδί στο αυριανό παιχνίδι και την απουσία του Έσε:

«Παίξαμε προχθές χωρίς τον Έσε και κερδίσαμε. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς, όμως, όσοι παίζουν στη θέση του και αυτός που θα τον αντικαταστήσει αύριο, θα το κάνει το ίδιο καλά όσο το κάνει και ο Έσε. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτός που θα το κάνει καλύτερα θα κερδίσει και το παιχνίδι».

Για το αν σκέφτεται τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League:

«Δεν σκέφτομαι τα άλλα παιχνίδια και δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Μόνο το αυριανό παιχνίδι. Πως θα αντιμετωπίσουμε την Αϊντχόφεν. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε τα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε αυτά που θα έρθουν στο μέλλον», ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ.

Τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός για να σταματήσει τον Σαϊμπάρι:

«Σκεφτόμαστε πιο πολύ τι να κάνουμε εμείς για να μας σταματήσουν οι άλλοι».

Για το που θα κριθεί το παιχνίδι, στην επίθεση ή στην άμυνα, αλλά και για το αν είναι διαθέσιμος ο Ορτέγκα:

«Μου φαίνεται περίεργο που με ρωτάτε αυτή την ερώτηση. Βλέπετε ότι το στυλ μας δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξουμε τη νοοτροπία μας ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι πιο δυνατή ή πιο καλή και μπορεί να μας κερδίσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε με όποια ομάδα και αν παίζουμε. Ο Ορτέγκα είναι διαθέσιμος».

Για το γεγονός ότι είχε αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν όταν ήταν στον πάγκο της Σεβίλλης:

«Ο τρόπος που έπαιξε η Σεβίλλη με την Αϊντχόφεν είναι αρκετά όμοιος με αυτόν που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Εχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε. Εκείνη τη βραδιά ήταν άτυχη η Σεβίλλη, καθώς ισοφαρίστηκε στο τέλος από ένα φάουλ που δεν χρειαζόταν».

Αν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός να παίξει σημαντικό ρόλο και στο Champions League, έχοντας κατακτήσει το Conference League:

«Είμαστε εδώ όπως και οι άλλες ομάδες, για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πιο μεγάλη από το Conference, κάποιες από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Πρώτο μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση».

Για το σκάουτινγκ που έχει γίνει για την Αϊντχόφεν:

«Δεν ξέρω εάν πρέπει να στα πω όλα. Ο αντίπαλος είναι ομάδα πολύ επιθετική, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Βάζει πολλά γκολ και αυτό το γεγονός πρέπει να το χειριστούμε. Αν το κάνουμε καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλός μας».