Ο Πέτερ Μπος, προπονητής της Αϊντχόφεν, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στέλνοντας μήνυμα στους φιλάθλους: «Ανοίξτε την τηλεόραση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι», δήλωσε με σαφή ενθουσιασμό για τη συνάντηση των δύο ομάδων.

Ο Μπος αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης για την ομάδα του, χωρίς να τη χαρακτηρίζει καθοριστική για την πρόκριση: «Δεν είναι καθοριστικό, γιατί αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι, αλλά είναι λογικό να έχει σημασία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα θέλει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία στον όμιλο.

Παράλληλα, ο Ολλανδός τεχνικός σχολίασε την προετοιμασία της ομάδας και την επιπλέον ημέρα ξεκούρασης που είχαν οι παίκτες, λέγοντας ότι είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά όχι κάτι ανυπέρβλητο: «Το έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν και μπορούμε να το διαχειριστούμε», επεσήμανε. Με τη δήλωσή του, ο Μπος έστειλε ένα σαφές μήνυμα, δίνοντας έμφαση στο ενδιαφέρον και την ποιότητα του επικείμενου αγώνα.