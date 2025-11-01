Ο Μανόλο Χιμένεθ με την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό παραχώρησε δηλώσεις τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα του άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη:
Για το παιχνίδι:
«Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έφτιαξε. Εμείς με την σειρά μας χάσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε.”
Για τα αρνητικά αποτελέσματα:
«Θα μείνω στο γεγονός πως, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί.»