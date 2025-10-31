Τα αρχαία ευρήματα των Δελφών έβαλαν στο μάτι δύο Πολωνοί τουρίστες ηλικίας 42 και 31 ετών, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής (31/10) εισήλθαν παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο από την είσοδο του νεκροταφείου, με σκοπό όπως καταγγέλθηκε την κλοπή.

Συγκεκριμένα περίπου στις 10:00 το πρωί οι δύο φύλακες του αρχαιολογικού χώρου ενημέρωσαν την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, Αθανασία Ψάλτη, ότι δύο αλλοδαποί είχαν μπει παράνομα στο χώρο, χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο και αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο. Συγκεκριμένα, τους ζητήθηκε από τους φύλακες να ανοίξουν τα σακίδιά τους κάτι που τελικά έκανε μόνο ο 31χρονος.

Σύμφωνα με την κ. Ψάλτη στον ελάχιστο χρόνο που άνοιξε το σακίδιο ο νεαρός Πολωνός, πρόλαβε να δει μέσα ένα αντικείμενο, που έμοιαζε με αρχαία πέτρα αρκετά μεγάλου μεγέθους. Τότε ο 42χρονος που αρνήθηκε να ανοίξει το δικό του σακίδιο, απώθησε την 50χρονη φύλακα που τους έκανε τον έλεγχο και το έσκασαν από την ανοιχτή είσοδο χρησιμοποιώντας και ένα λευκό ΙΧΕ, που όπως αποδείχτηκε, ήταν ενοικιασμένο από εταιρία.

Το λευκό αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας, ΔΙΑΣ και Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, που έσπευσαν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους από το ΤΔΕΕ Άμφισσας, στην περιοχή του Λιβαδιού Παρνασσού. Συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της βίας κατά υπαλλήλων, αλλά και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ κατασχέθηκε και το επίμαχο σακίδιο.

Οι δύο αλλοδαποί κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η αρχαία πέτρα που παρατήρησε η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, δε βρέθηκε ούτε στο σακίδιο, ούτε στο αυτοκίνητο, καθώς οι δύο συλληφθέντες είχαν προλάβει να την κρύψουν ή να την ξεφορτωθούν.