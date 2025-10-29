Η ευρωπαϊκή αεροπλοΐα ζει έναν δύσκολο φθινόπωρο. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, τρεις εταιρείες έχουν βάλει «λουκέτο» – η ισλανδική Play, η σουηδική Braathens και η βρετανική Eastern Airways. Οι χιλιάδες επιβάτες που έμειναν στο έδαφος είναι μόνο το πιο ορατό σύμπτωμα μιας ευρύτερης κρίσης που απειλεί ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίου μεγέθους αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης.

Η Eastern Airways, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των πτήσεών της και την αίτηση προστασίας από τους πιστωτές, έπειτα από ζημίες σχεδόν 23 εκατομμυρίων ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 69 εκατομμυρίων. Με στόλο 17 αεροσκαφών και κυρίως δρομολόγια μικρών αποστάσεων, είχε επενδύσει στις τοπικές συνδέσεις, έναν τομέα που πλέον αποδεικνύεται οικονομικά εύθραυστος.

Η κρίση ήρθε στην πιο επικίνδυνη εποχικά στιγμή: η χειμερινή περίοδος του αεροπορικού χάρτη, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τον Μάρτιο, είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη. Η ζήτηση πέφτει αισθητά, τα σταθερά κόστη όμως παραμένουν υψηλά. Οι περισσότεροι μεταφορείς βλέπουν τις ρευστότητές τους να μειώνονται ήδη από τον Αύγουστο, όταν η θερινή σεζόν έχει εξαντληθεί και οι κρατήσεις για τους τελευταίους μήνες του έτους είναι περιορισμένες.

Το φαινόμενο αγγίζει κυρίως τους περιφερειακούς αερομεταφορείς, αυτούς που εξυπηρετούν απομονωμένες περιοχές και δρομολόγια χαμηλής πληρότητας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακών Αερογραμμών (ERA), περίπου 50 τέτοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σήμερα στην ήπειρο, με συνολικά 594 αεροσκάφη και περισσότερα από ένα εκατομμύριο πτήσεις τον χρόνο. Πρόκειται για αναντικατάστατη εξυπηρέτηση, καθώς πολλές από αυτές τις διαδρομές δεν τις καλύπτουν οι μεγάλες εταιρείες.

Παράλληλα, η μείωση των εσωτερικών πτήσεων, η έλευση εναλλακτικών μέσων όπως οι γρήγοροι σιδηρόδρομοι, αλλά και ο αντίκτυπος της περιβαλλοντικής συνείδησης και της τηλεργασίας μειώνουν σταθερά τη ζήτηση. Όλα αυτά επιτείνουν την πίεση σε έναν κλάδο που λειτουργεί με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, προειδοποίησε πρόσφατα πως «πολλές ακόμα εταιρείες στην Ευρώπη ίσως καταρρεύσουν σύντομα». Οι οικονομικοί δείκτες πολλών μικρών και μεσαίων αερογραμμών δείχνουν αυξανόμενο στρες, και αρκετές αναμένεται να αναζητήσουν χρηματοδότηση πριν τον Ιανουάριο για να επιβιώσουν τον χειμώνα.

Για τους επιβάτες, η κατάσταση γεννά ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των κρατήσεων και την επιστροφή των χρημάτων. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να επιλέγονται αεροπορικές με διασφαλισμένους μηχανισμούς αποζημίωσης και να αποφεύγονται κρατήσεις τελευταίας στιγμής σε μικρούς, οικονομικά επισφαλείς μεταφορείς.

Η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα με αναταράξεις όχι μόνο στους ουρανούς, αλλά και στα θεμέλια της αεροπορικής της αγοράς. Το αν η κρίση θα περιοριστεί στα τρία φετινά λουκέτα ή θα επεκταθεί, θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς οι εταιρείες δοκιμάζονται στην πιο σκληρή περίοδο του χρόνου.