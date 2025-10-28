Η Amazon, ο αμερικανικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσε την κατάργηση περίπου 14.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μιας «παγκόσμιας μείωσης» προσωπικού. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες θα εφαρμοστούν οι περικοπές.

Σύμφωνα με δήλωση της Μπεθ Γκαλέτι, αντιπροέδρου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, οι μειώσεις αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Amazon να ενισχύσει τη λειτουργική της αποδοτικότητα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να αφαιρεθούν επίπεδα διοίκησης και να γίνει καλύτερη ανακατανομή πόρων.

Η Γκαλέτι επισήμανε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές σε ορισμένους τομείς αλλά και νέες προσλήψεις σε άλλους, οδηγώντας ωστόσο σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων στα γραφεία της εταιρείας παγκοσμίως.