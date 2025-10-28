Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ ανακοίνωσε ότι θα δημοπρατήσει δύο χρυσά αγαλματίδια ελεφάντων, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν άμεσα κεφάλαια, μετά την ανακοίνωση της οικονομικής κρίσης της ομάδας την περασμένη Παρασκευή.

Η ομάδα της Τσάμπιονσιπ αντιμετωπίζει ποινή 12 βαθμών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στη βαθμολογία με αρνητικούς έξι βαθμούς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υποβιβασμού στη League One.

Παράλληλα, η διοίκηση του συλλόγου έχει περάσει από τα χέρια του αμφιλεγόμενου πρώην ιδιοκτήτη, Ντέιτζον Τσάνσιρι, που αντιμετώπιζε διαρκείς αντιδράσεις από τους φιλάθλους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας είχε αναλάβει το 2015, αλλά τα τελευταία χρόνια της ηγεσίας του χαρακτηρίστηκαν από οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερήσεις πληρωμών στους παίκτες, με συνέπεια κυρώσεις στις μεταγραφές.

Η δημοπρασία των δύο χρυσών ελεφάντων αποτελεί μέρος των άμεσων ενεργειών της ομάδας για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη διατήρηση της ιστορικής παρουσίας της στο αγγλικό ποδόσφαιρο.