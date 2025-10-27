Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι ένας πολυπολικός κόσμος αναδύεται και κάλεσε να «τερματιστούν» οι εμπορικοί πόλεμοι, λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας.

Μιλώντας σε φόρουμ στο Πεκίνο, ο Ουάνγκ κάλεσε «να πάψει η πολιτικοποίηση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, ο τεχνητός κατακερματισμός των παγκόσμιων αγορών και η προσφυγή σε εμπορικούς πολέμους και μάχες για τους δασμούς». Η δήλωση θεωρήθηκε σαφής αναφορά στις προστατευτικές πολιτικές της Ουάσινγκτον.

Ο Κινέζος υπουργός υπογράμμισε ότι «η συχνή αποχώρηση από συμφωνίες και η αθέτηση δεσμεύσεων, ενώ παράλληλα σχηματίζονται με ενθουσιασμό μπλοκ και κλίκες, έχει εκθέσει την πολυμέρεια σε πρωτοφανείς προκλήσεις». Ωστόσο, απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

«Η πορεία της ιστορίας δεν μπορεί να αντιστραφεί. Αναδύεται ένας πολυπολικός κόσμος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ουάνγκ, επιμένοντας στη σημασία της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις.

Η επικείμενη συνάντηση Σι–Τραμπ

Οι δηλώσεις του Κινέζου υπουργού έρχονται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία, η οποία θα κορυφωθεί με τη συνάντησή του με τον Σι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί μια «καλή συμφωνία» με την Κίνα στη διάρκεια της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε ότι οι δύο πρόεδροι θα καταλήξουν σε συμβιβασμό για τις σπάνιες γαίες και για το ευαίσθητο ζήτημα των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας.

Από την πλευρά της Κίνας, ο εκπρόσωπος Διεθνούς Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ δήλωσε ότι Πεκίνο και Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε «προκαταρκτική συμφωνία».

Προς το παρόν, ισχύει εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, η οποία λήγει στις 10 Νοεμβρίου.