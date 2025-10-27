Η Ιταλία, μαζί με την Τουρκία, έχει αναλάβει την προετοιμασία για το Euro 2032, όμως καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων υποχρεώσεών της προς την UEFA έχουν προκαλέσει ανησυχία και δημιουργούν κενά που άλλες χώρες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν.

Η Ρωσία, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια βλέπει τις ομάδες της αποκλεισμένες από διεθνείς διοργανώσεις λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Ντιούκοφ, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το Euro 2032 στη θέση της Ιταλίας».

Σε ερώτηση για το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που η Ιταλία έχανε το δικαίωμα φιλοξενίας λόγω προβλημάτων με τα στάδια, ο Ντιούκοφ ξεκαθάρισε ότι:

«H UEFA έχει εγκρίνει μόλις ένα από τα δέκα προτεινόμενα γήπεδα, ενώ ολόκληρο το τουρνουά θα μπορούσε να ανατεθεί στην Τουρκία, συνδιοργανώτρια μαζί με την Ιταλία». Οι δηλώσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αλλαγών στη διοργάνωση, ανάλογα με την πρόοδο των υποδομών στην Ιταλία.