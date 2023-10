Με επίσημη τοποθέτησή της η UEFA έκανε γνωστές τις χώρες που θα διεξαχθούν τα EURO 2028 και EURO 2032.

Πιο συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Ιρλανδία θα είναι οι οικοδέσποινες χώρες το 2028 με τους αγώνες να λαμβάνουν χώρα σε Μπέλφαστ, Μπέρμιγχαμ, Κάρντιφ, Λίβερπουλ, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Δουβλίνο, Γλασκόβη και Νιούκαστλ.

Την διοργάνωση του 2032 αναλαμβάνει η Ιταλία παρέα με την Τουρκία. Οι δύο χώρες έχουν προτείνει 20 στάδια από τα οποία τα 10 (5 στην κάθε μία) θα επιλεγούν για την διεξαγωγή των αγώνων μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

🇪🇺⚽ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | UEFA have announced host countries for European Championships..

EURO 2028 — UK & Ireland 🇬🇧🇮🇪

EURO 2032 — Türkiye & Italy 🇹🇷🇮🇹

As already known, EURO 2024 will be held in Germany next summer! 😍✨ pic.twitter.com/PAqltQkgyG

