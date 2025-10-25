Με καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Θα σημειωθούν ωστόσο κάποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, αλλά τα φαινόμενα αυτά προβλέπεται γενικά να είναι πρόσκαιρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 25 και να πλησιάζουν τους 30 βαθμούς τοπικά σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη.

Σήμερα Σάββατο (25/10) καταγράφηκαν στην Ανατολική Στερεά και την Κρήτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 28.3 °C και ακολούθησαν το Πετροκεφάλι Ηρακλείου, όπου έφτασε τους 27 °C, η Ελευσίνα με 26.9 °C, η Αγία Τριάδα Φθιώτιδας με 26.7 °C και τα Πατήσια με 26.6 °C.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο Κυριακή 26 Οκτωβρίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με πιθανότητα στην Μακεδονία και Θράκη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι κυρίως στη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν μέχρι νωρίς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.