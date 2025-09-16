Ο θρύλος του κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη στο σπίτι του στο Γιούτα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου που προωθούσε μέσω του Sundance Institute, οικολόγος με ακτιβιστική δράση, επί έξι δεκαετίες ενσάρκωνε μια λαμπρή πλευρά της Αμερικής.

Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες κλασικές ταινίες όπως οι «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) και «All the President’s Men» (1976).

Ο ηθοποιός άρχισε να σκηνοθετεί αργότερα στη ζωή του και κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» το 1980.

Το 1981 ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό Sundance Institute, το οποίο έγινε βασικός πυλώνας στον κόσμο των τεχνών για τα επόμενα χρόνια.

Το 1984, μετέτρεψε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που αντιμετώπιζε δυσκολίες σε αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως The Sundance Film Festival, στο Park City της Γιούτα. Ήταν ένα καταφύγιο για τους ανερχόμενους σκηνοθέτες, όπου μπορούσαν να εκφραστούν.

Το φεστιβάλ έγινε επίσης ένας χώρος για την προβολή ντοκιμαντέρ που αφορούσαν σοβαρά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, καθώς το φεστιβάλ γινόταν όλο και πιο δημοφιλές με την πάροδο των ετών, ο Ρέντφορντ εξέφρασε την αντίθεσή του στην εμπορευματοποίηση της εκδήλωσης.

«Θέλω οι επιθετικοί έμποροι — οι μάρκες βότκας, οι άνθρωποι με τις τσάντες δώρων και οι Paris Hilton — να φύγουν για πάντα», δήλωσε ο Ρέντφορντ σε έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του 2012, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.