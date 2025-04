Η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει σε μεγάλα τμήματα στην Ισπανία και την Πορτογαλία μετά τo εκτεταμένο μπλακ άουτ που σημειώθηκε τη Δευτέρα, το οποίο έπληξε και τις πρωτεύουσες των δύο χωρών, Μαδρίτη και Λισαβόνα.

Εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από το πρωτοφανές μπλακ άουτ που παρέλυσε πολλές περιοχές, με τα τρένα να σταματούν, τα αεροπλάνα να καθηλώνονται, τις υπηρεσίες διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας να διακόπτονται, τα φανάρια και τα ΑΤΜ να μη λειτουργούν, ενώ ορισμένες συνηθισμένες λειτουργίες των νοσοκομείων ανεστάλησαν, όπως σημειώνει το Sky News.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις των υπουργικών συμβουλίων τους, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τι προκάλεσε τη διακοπή που ξεκίνησε γύρω στις 13:30 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας).

Το βράδυ της Δευτέρας ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση είχε επανέλθει στο μισό δίκτυο, ενώ δήλωσε ότι την Τρίτη θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και στο υπόλοιπο μισό από τον διαχειριστή του δικτύου.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τι προκάλεσε το μπλακ άουτ στην Ιβηρική Χερσόνησο και δεν αποκλείουν τίποτα.

Ζήτησε από το κοινό να αποφύγει τις εικασίες και προέτρεψε τους πολίτες να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Ο Εδουάρδο Πριέτο, επικεφαλής των επιχειρήσεων του ισπανικού διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica, δήλωσε ότι το γεγονός ήταν πρωτοφανές, χαρακτηρίζοντάς το «μοναδικό και ασυνήθιστο».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση στη χώρα του θα αποκατασταθεί πλήρως τις επόμενες ώρες.

Ανέφερε ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να λειτουργούν παρά τις δυσκολίες. Επίσης, είπε ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι η αιτία της διακοπής ρεύματος ήταν κάποια κυβερνοεπίθεση.

Ο διαχειριστής δικτύου της Πορτογαλίας Ren υποστήριξε ότι η διακοπή προκλήθηκε από βλάβη στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σχετίζεται με ένα «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο».

Ο Ren ανακοίνωσε ότι, λόγω των ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στην Ισπανία, υπήρχαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» σε γραμμές πολύ υψηλής τάσης.

Ο διαχειριστής δικτύου της Πορτογαλίας πρόσθεσε ότι λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήματος, μπορεί να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για να ομαλοποιηθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Προβλήματα υπήρξαν και σε τμήματα της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός διαχειριστής δικτύου RTE.

Τμήματα του μετρό της Μαδρίτης εκκενώθηκαν και οι φωτεινοί σηματοδότες στην πόλη δεν λειτουργούσαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αγώνες στο τουρνουά τένις Madrid Open διακόπηκαν λόγω του μπλακ άουτ.

Η Aena, η οποία διαχειρίζεται διεθνή αεροδρόμια σε όλη την Ισπανία, ανακοίνωσε ότι «συνέβησαν ορισμένα περιστατικά» στα αεροδρόμια λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Η εταιρεία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της: «Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης είναι ενεργές. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την αεροπορική σας εταιρεία, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην πρόσβαση και στις επίγειες μεταφορές».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Panicked customers scrambled to withdraw cash from banks and streets overflowed with crowds floundering without internet and phone coverage as a power outage plunged Spain into chaos on Monday https://t.co/hxmlXM549P pic.twitter.com/R4OqJ9oX9K

No power, no phone, no transport — Spain in a panic.

Η Μάντι Σέφτον, η οποία κατάγεται από το δυτικό Λονδίνο, βρισκόταν στο μετρό της Μαδρίτης όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος.

«Μπήκαμε στο τρένο και όλα ήταν μια χαρά», δήλωσε στο Sky News. «Αλλά μετά όλα σκοτείνιασαν».

Οι επιβάτες παρέμειναν στο τρένο για 20 λεπτά μέχρι να ανοίξει τις πόρτες χειροκίνητα ένα μέλος του προσωπικού.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Passengers in Spain are evacuated through metro tunnels after a massive blackout disrupted power across Spain, Portugal and parts of southern France.

The outage brought metro systems, airports and hospitals to a standstill throughout the region pic.twitter.com/LeU4w2lmrQ

— TRT World (@trtworld) April 28, 2025