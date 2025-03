Οι νέες ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με μια εκατοστή εκρηκτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είναι μια σαφής ένδειξη πως η Μόσχα δεν επιδιώκει πραγματική ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την επομένη της ανακοίνωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν εμπιστεύεται τη Μόσχα

Η δέσμευση αυτή παραμένει ωστόσο προς το παρόν πολύ αβέβαιη λόγω των απαιτήσεων που προβάλλει η Μόσχα προτού τεθεί σε εφαρμογή, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε χθες, Τρίτη, πως η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ παρά μόνο «μετά» την «άρση» των δυτικών περιορισμών στο εμπόριο ρωσικών σιτηρών και λιπασμάτων, έναν όρο που δεν φαίνεται κοντά στο να εκπληρωθεί που μπορεί να δώσει χρόνο στον ρωσικό στρατό, που βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση στο μέτωπο.

«Η διενέργεια επιθέσεων τέτοιας κλίμακας μετά τις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός είναι ένα σαφές σήμα που στέλνεται σε όλο τον κόσμο ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να εργαστεί για πραγματική ειρήνη», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.

Dnipro, Sumy, Cherkasy, and other regions came under Russian attack. There… pic.twitter.com/q4WTj87IHG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2025