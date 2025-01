Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερώσει αύριο Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση επιβεβαιώνει και το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ, το οποίο αναφέρει ότι του γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν.

Πρόκειται για τους:

Οφέρ Καλντερόν

Κιθ Σίγκελ

Γιαρντέν Μπίμπας

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Palestinian militant group Hamas announced the names of three Israeli hostages that it said will be released on Feb. 1 — Ofer Calderon, Keith Siegel and Yarden Bibas https://t.co/QUiAFFCDFL — Reuters (@Reuters) January 31, 2025

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η τρίτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η τρίτη ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν ήταν οι: Αγκάμ Μπέργκερ (γυναίκα στρατιώτης που είχε απαχθεί από τη βάση Ναχάλ Οζ), Αρμπέλ Γεχούντ και Γκάντι Μόζες.

Επίσης, ελεύθεροι αφέθηκαν πέντε Ταϊλανδοί όμηροι.

Το Ισραήλ σε αντάλλαγμα απελευθέρωσε 110 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ωστόσο καθυστέρησε να το κάνει, προκαλώντας ανησυχίες για το εάν αυτό θα προκαλούσε την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Το Τελ Αβίβ δικαιολόγησε την απόφασή του να καθυστερήσει την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα γινόταν «έως ότου διασφαλιστεί η ασφαλής απελευθέρωση των ομήρων μας στα επόμενα στάδια».

Ωστόσο, λίγο μετά τις 16:00 η ώρα της Πέμπτης η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έλαβε «εγγυήσεις» ότι οι επόμενες απελευθερώσεις ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας θα είναι «εντελώς ασφαλείς» για όσους αφεθούν ελεύθεροι.

Στη συνέχεια, οι Παλαιστίνιοι υποδέχθηκαν τους απελευθερωμένους κρατούμενους σε Δυτική Όχθη και Γάζα, όπου εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές σκηνές.

Δείτε βίντεο:

A Palestinian prisoner from Gaza City embraces his grandchildren for the first time after being freed today as part of the third batch in the prisoner exchange deal between the resistance and Israel, under the first phase of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/3knBatl1Tx — Quds News Network (@QudsNen) January 30, 2025