Ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, ειδικό προεδρικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, και τον Αλεξάντερ Λαβρέντιεφ, ειδικό προεδρικό απεσταλμένο για τη Συρία, έφτασε για επίσκεψη στη Δαμασκό.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, μετά την πτώση του, διέφυγε στη Ρωσία

Την είδηση μεταδίδουν το TASS και το Ria Novosti. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ρώσων αξιωματούχων στη Δαμασκό από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Μπασάρ αλ Άσαντ παραιτήθηκε από πρόεδρος της Συρίας και εγκατέλειψε τη χώρα.

