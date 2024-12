Η Δαμασκός είναι πλέον ελεύθερη από τα δεσμά του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αντάρτες που εισήλθαν στην πρωτεύουσα, δηλώνοντας την ανατροπή του καθεστώτος. Διαμηνύοντας πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

Ειχε προηγηθεί μήνυμά τους μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου που κατέλαβαν που έλεγε ότι «η νέα μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας θα μεταδώσει άμεσα δήλωση, με την οποία θα ανακοινώνεται το τέλος της σημερινής κυβέρνησης και της διακυβέρνησης του Άσαντ στη Συρία».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως η ηγεσία των συριακών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσε για την ανατροπή του καθεστώτος, επικαλούμενο αξιωματικό που έλαβε σχετικό μήνυμα.

Ο Σύρος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι δήλωσε σήμερα ότι παραμένει στο σπίτι του και είναι έτοιμος να συνεργαστεί για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, μετά τη φυγή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και την είσοδο των ανταρτών στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Αυτή η χώρα μπορεί να είναι μια κανονική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με όλον τον κόσμο (…) αλλά αυτό το ζήτημα θα είναι ευθύνη οποιασδήποτε ηγεσίας επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι για συνεργασία μαζί της», λέει μεταξύ άλλων ο Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανέβασε στο Facebook.

Ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), που ηγήθηκε της συμμαχίας των σύρων ανταρτών, ο Άχμεντ αλ Σάρα – ευρύτερα γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζαουλάνι – δήλωσε πως οι κρατικές υπηρεσίες θα παραμείνουν υπό την εποπτεία του «πρώην πρωθυπουργού» μέχρι να υπάρξει επισήμως αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία.

Κάλεσε δε τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού.

«Προς όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη της Δαμασκού, απαγορεύεται πλήρως να πλησιάσετε τους δημόσιους θεσμούς, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι την επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζαουλάνι, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το αληθινό του όνομα, Άχμεντ αλ-Σάρα. «Απαγορεύονται επίσης οι πυροβολισμοί στον αέρα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του καναλιού του συνασπισμού των ανταρτών στο Telegram.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό Χάντι αλ Μπάχρα δήλωσε ότι «χωρίς τον Μπασάρ αλ Άσαντ» τελείωσε «η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Συρίας», σχολίασε.

Footage shows checkpoints abandoned as armed groups entered Damascus and took control of the city. pic.twitter.com/v3MgCNvziF

— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 8, 2024