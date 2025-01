Αν και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η συμμετοχή της ταινίας «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου στο τμήμα «Generation» της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου είναι υψίστης σημασίας, γεγονός επίσης είναι ότι η φετινή διοργάνωση περιέχει γενικότερα αξιόλογους τίτλους στο διαγωνιστικό της πρόγραμμα. Οι ταινίες αυτές διεκδικούν τη Χρυσή Αρκτο και τα υπόλοιπα βραβεία της 75ης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 13 ως την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου.

Το «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με πρωταγωνιστές τους Ιθαν Χοκ και Μάργκαρετ Κουόλεϊ, όπως και το «Dreams» του Μισέλ Φράνκο με την Τζέσικα Τσαστέιν (πρωταγωνίστρια και στην προηγούμενη ταινία του, «Μνήμη») ανήκουν στις δημιουργίες που αναμένεται να συζητηθούν στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ, στου οποίου την κριτική επιτροπή προεδρεύει ο αμερικανός σκηνοθέτης Τοντ Χέινς, γνωστός από ταινίες όπως οι «Carol», «Velvet Goldmine» και «May December».

Αλλοι αξιόλογοι τίτλοι στο ρόστερ του διαγωνισμού περιλαμβάνουν το «Hot Milk», το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της αναγνωρισμένης σεναριογράφου Ρεμπέκα Λένκιεβιτς («She Said») με πρωταγωνίστριες τις Εμα Μάκεϊ, Φιόνα Σο και Βίκι Κριπς, όπως και το «If Ι Had Legs Ι’ d Kick You» (Αν είχα πόδια θα σε είχα κλωτσήσει), της Μέρι Μπρονστάιν με πρωταγωνιστές τους Ρόουζ Μπάιρν και τον φετινό παρουσιαστή της τελετής απονομής των Οσκαρ Κόναν Ο’ Μπράιαν.

Την παγκόσμια πρεμιέρα τους στην Μπερλινάλε θα κάνουν επίσης δύο κινέζικες ταινίες, οι «Girls on Wire» σε σκηνοθεσία Βίβιαν Κιου και «Living the Land» σε σκηνοθεσία Χούο Μενγκ. Η πορτογαλέζα σταρ Μαρία Ντε Μεντέιρος αλλά και μια μορφή από τα παλιά, ο ιταλός ηθοποιός Φάμπιο Τέστι συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Reflet dans un diamant mort» (σ.σ. Αντανάκλαση σε ένα νεκρό διαμάντι) των Ελέν Κατέ, Μπρούνο Φορτζάνι, ένα δράμα μυστηρίου.

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης θα είναι η βρετανίδα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον, την οποία είδαμε προσφάτως στην τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Το διπλανό δωμάτιο».

Η νέα διευθύντρια

Η σύνθεση του διαγωνιστικού τμήματος της φετινής Μπερλινάλε και η απήχηση που θα έχει, αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την από πέρσι νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της Μπερλινάλε, Τρίσια Τατλ, η οποία ανέλαβε τον Κάρλο Τσατριάν και στοχεύει σε έναν διαγωνισμό που θα φέρει το Φεστιβάλ Βερολίνου λίγο πιο κοντά στις Κάννες (κάτι εξαιρετικά δύσκολο).

Επίσης, η Τατλ, θέσπισε ένα καινούργιο πρόγραμμα ονόματι «Perspectives» (Προοπτικές) που συγκεντρώνει διεθνείς σκηνοθέτες, «που εκτείνονται σε όλο τον κόσμο από την Ινδία μέχρι το Μεξικό, από την Ταϊβάν μέχρι την Αίγυπτο, από τις ΗΠΑ έως τη Σλοβενία», είπε ο Τατλ. Οι ταινίες περιλαμβάνουν το «Mad Bills to Pay» του Τζόελ Αλφόνσο Βάργκας και το «How to Be Normal and the Oddness of the Other World» του Φολοριάν Ποτσλάτκο. Φυσικά, ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορεί να πει κάποιος ότι κάνουν όλα τα προγράμματα σε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου.

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα πάντως δεν δείχνει ιδιαίτερα λαμπερό, σε συνάρτηση τουλάχιστον με το φιλόδοξο όραμα της Τατλ. Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν φέτος για τη Χρυσή Αρκτο και τα υπόλοιπα βραβεία δεν δείχνουν λιγότερο εξειδικευμένες και περισσότερο «παγκόσμιας απήχησης» από εκείνες των τελευταίων χρόνων του φεστιβάλ – λόγος για τον οποίο φημολογείται ότι ο Τσατριάν έχασε τη θέση του.