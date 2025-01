Στο έλεος της «κακοκαιρίας του αιώνα» όπως την αποκαλούν βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σε Ιρλανδία, Σκωτία και Αγγλία βρέχει καταρρακτωδώς ενώ η ταχύτητα με την οποία πνέουν οι άνεμοι κατά τις εξαιρετικά επικίνδυνες ανεμοθύελλες φτάνει τα 180 χλμ. την ώρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Sky News, ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Eowyn στην Ιρλανδία όταν δέντρο έπεσε επάνω στο αυτοκίνητό του. Επίσης, οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό υπολογίζονται σε ένα εκατομμύριο.

Μόνο στην Βόρεια Ιρλανδία, σχεδόν 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα δήλωσε η NIE Networks. Με ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είχε αποκατασταθεί για 96.000 πελάτες, αλλά 189.000 εξακολουθούσαν να έχουν πρόβλημα.

Storm Éowyn Update: 189,000 homes & businesses remain without power. 96,000 customers have been restored. Avoid electricity equipment & fallen trees. Report hazards: 03457 643 643. Report power cuts online https://t.co/zs3N0kL07u

