Την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα μέσω της δημιουργίας του «πέμπτου πόλου» ανέδειξε ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΤτΕ για το 2024 ο Γιάννης Στουρνάρας σε ομιλία του προς το προσωπικό της κεντρικής τράπεζας για το νέο έτος. Για την ελληνική οικονομία, ο διοικητής της ΤτΕ είπε πως η πρόοδος των τελευταίων ετών είναι εντυπωσιακή, όμως υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη τη δημιουργία ενός «βιώσιμου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου». Επιπλέον, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της διοίκησης για τη διοικητική αναδιοργάνωση της ΤτΕ, η οποία θα βασίζεται σε πέντε πυλώνες: (α) οργανωτικές μεταβολές στα οργανογράμματα των υπηρεσιακών μονάδων, (β) μοντέλο οικογενειών θέσεων εργασίας, (γ) σύστημα επιπέδων ευθύνης και εξέλιξης, (δ) σύστημα διοίκησης της απόδοσης και (ε) νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Παραμένουν

οι ελληνικές τράπεζες

Μετά την αποχώρηση έξι μεγάλων αμερικανικών τραπεζών από την Τραπεζική Συμμαχία Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Banking Alliance), την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τραπεζών παγκοσμίως, σειρά πήραν οι καναδικές τράπεζες. Πρόκειται για τις TD Bank, Bank of Montreal, National Bank of Canada και Canadian Imperial Bank of Commerce, που ακολούθησαν τους αμερικανικούς τραπεζικούς γίγαντες JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citibank, Bank of America και Wells Fargo. Κίνηση αναμενόμενη, μετά και το χθεσινό «drill, baby, drill» στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη Net-Zero Banking Alliance παραμένουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, με τρεις ελληνικές μεταξύ αυτών (ΕΤΕ, Eurobank, Alpha Bank).

Απόκλιση στον πυρήνα

του πληθωρισμού

Ο πυρήνας του πληθωρισμού (χωρίς να υπολογίζονται τρόφιμα και ενέργεια) στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι σημαντικά υψηλότερος (κατά 1,7%) από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης, όπως τονίζει στο μηνιαίο δελτίο της για την εξέλιξη του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο η ΤτΕ. Στο δελτίο επισημαίνεται ότι ο πυρήνας του πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Δεκέμβριο από 4,5% τον Νοέμβριο, ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, η ΤτΕ σημειώνει ότι έπεσε ο ρυθμός της αύξησής τους στο γ’ τρίμηνο του έτους, ύστερα από συνεχή τρίμηνα επιταχυνόμενης μεγέθυνσης. Πάντως, στην πρόσφατη έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική η ΤτΕ είχε εκφράσει ανησυχία για την αύξηση των μισθών, όσο αυτή δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Ενίσχυση ευρωπαϊκής

αυτοκινητοβιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει στις 30 Ιανουαρίου ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, προμηθευτές τους και συνδικαλιστικές οργανώσεις για πρώτο γύρο συνομιλιών με σκοπό την εκπόνηση σχεδίων της ΕΕ για την προστασία του κλάδου που είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία του μπλοκ. Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες ότι θα ξεκινήσει τον διάλογο για να συζητήσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις και πιθανές λύσεις. Ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας θα αναλάβει την εκπόνηση σχεδίου δράσης, ανέφερε το Reuters. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ κλείνουν εργοστάσια και περικόπτουν θέσεις εργασίας καθώς αγωνίζονται να ανταγωνιστούν τους κινέζους αντιπάλους και προετοιμάζονται για δασμούς από τις ΗΠΑ. Επίσης αντιμετωπίζουν πιθανά μεγάλα πρόστιμα από την ΕΕ εάν οι στόλοι τους δεν πληρούν φέτος τα όρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ απασχολεί πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει περίπου το 7% στην οικονομία του μπλοκ.

Στήριξη εξωστρέφειας

μικρομεσαίων

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ποσά έως 200.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσει ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, η προδημοσίευση του οποίου έγινε χθες. Στη δράση θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να επιδοτούν τα επενδυτικά σχέδιά τους με ποσοστό έως 50% και ανώτατο όριο επιδότησης τα 200.000 ευρώ. Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ξεκινά από 80.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει κλιμακωτή προσαύξηση έως 20% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ανάλογα με τον στόχο εξαγωγών για τον οποίο θα δεσμευθεί η επιχείρηση. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.