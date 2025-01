Σε ισχύ τέθηκε η εκεχειρία στη Γάζα μετά από ένα θρίλερ που κράτησε λίγες ώρες με τελεσίγραφα στη Χαμάς για να παραδώσει τα ονόματα των γυναικών που θα απελευθερωθούν.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε πως παρέλαβε τους ομήρους, ενώ στις 17:45 έγινε γνωστό ότι ο ισραηλινός στρατός με τη σειρά του παρέλαβε τους ομήρους.

Μεταδόθηκαν ήδη οι πρώτες εικόνες από τις προς απελευθέρωση ομήρους.

